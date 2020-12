Silvester mit und ohne Corona – Endlich weg mit 2020: Das neue Jahr ist mancherorts schon da In Neuseeland gibt es kein Coronavirus mehr – und auch 2020 ist dort schon vorbei. Menschen feierten in Massen. Andernorts gab es Feuerwerke ohne Zuschauer.

Der Lohn für harte Lockdown-Massnahmen im Jahr 2020: In Neuseeland feierten Menschen den Jahreswechsel wie gewohnt, auf den Inseln gibt es seit Wochen keine Coronafälle mehr. Foto: Ernest Kung (AP/Keystone)

Das neue Jahr hat in den ersten Ländern der Welt schon begonnen. Als Erste starteten die Bewohner der Südsee-Inseln Samoa und Kiribati um 11 Uhr MEZ. Eine Stunde später folgte Neuseeland, wo man mit einer Reihe grosser Musikfestivals und Feuerwerksshows das Jahr 2021 begrüsste. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern hat der Inselstaat im Südpazifik seit mehr als einem Monat keine lokalen Corona-Fälle mehr verzeichnet. Daher konnten die Veranstaltungen ohne Begrenzungen der Besucherzahl oder andere Corona-Einschränkungen stattfinden. Es ist für die Bewohner ein schöner Lohn für die harten Lockdown-Massnahmen, welche schon bei geringen Fallzahlen verordnet wurde. So hat es Neuseeland erfolgreich geschafft, die Pandemie unter Kontrolle und die Wirtschaft wieder zum brummen zu bringen.

Um 14 Uhr MEZ startete Sydney ins neue Jahr – mit einem farbenprächtigen Feuerwerk am berühmten Opernhaus. Zuschauer waren diesmal wegen der Corona-Pandemie am Hafen der australischen Metropole nicht erlaubt. Die Behörden hatten zuvor verkündet, jeden mit einer Geldstrafe von 1000 Australischen Dollar (etwa 626 Euro) zu ahnden, der die Absperrungen zum Hafengebiet zu überwinden versuche. Das wirkte offenbar: Sydney habe einer Geisterstadt geglichen, je näher der Jahreswechsel rückte, sagten Beobachter. Das weltbekannte Feuerwerk fiel kleiner und mit einer Dauer von sieben Minuten deutlich kürzer aus als sonst. Normalerweise zieht das Spektakel jedes Jahr mehr als eine Million Menschen an.

Feuerwerk ohne Zuschauer: Auch Australien kann Corona besser als beispielsweise die Schweiz, als Vorsichtsmassnahme durften sich die Bewohner das Spektakel im Hafen von Sydney trotzdem nur im TV anschauen. Foto: Dan Himbrechts (Keystone/EPA)

In Europa bereiteten sich im Laufe des Tages Millionen Menschen auf den Abend vor. Vielerorts sind wegen Corona-Massnahmen aber Restaurants und Bars ebenso geschlossen wie Museen, Theater und Freizeiteinrichtungen. In Deutschland und anderen Staaten gab es ein grundsätzliches Verkaufsverbot von Feuerwerk in den letzten Tagen des zu Ende gehenden Jahres.

Viele Partys und Feuerwerke sind abgesagt worden, zum Beispiel in Rio, São Paulo, Amsterdam und London. In New York soll der «Ball Drop» am Times Square, ein fallender leuchtender Kristallball an einem Mast, nur vor wenigen Leuten statt wie sonst Tausenden stattfinden.

In Paris herrscht auch an Silvester nachts eine Ausgangssperre. Es gibt aber ein Online-Konzert von Jean-Michel Jarre als Avatar in der virtuellen Kulisse der Kathedrale von Notre-Dame und einen aufgezeichneten Livestream mit Star-DJ David Guetta vorm Louvre.

In Moskau soll es trotz Corona-Sperrstunde ab 23 Uhr Ortszeit ein grosses Feuerwerk am Kreml geben. In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist am höchsten Gebäude der Welt, dem 828 Meter hohen Burdsch Chalifa in Dubai, wieder ein spektakuläres Feuerwerk samt Licht- und Lasershow geplant. Auch in China, wo erst zum chinesischen Neujahrsfest im Februar richtig gross gefeiert wird, sind Veranstaltungen geplant. Unter anderem sollte es in Wuhan ein Feuerwerk geben – im Ausbruchsort des Coronavirus.

SDA/anf