Offiziell bestätigt – Endlich wieder als Kombi Der nächste BMW M5 wird auch als Touring erhältlich sein. Der Antrieb wird erstmals elektrifiziert. Dave Schneider

1 / 4 Noch gibt es weder Bilder noch technische Details. Doch eines ist klar: Der nächste M5 kommt wieder als Touring. Fotos: BMW

Lange wurde gemunkelt, nun ist es klar: Der kommende BMW M5 wird nicht nur als Limousine, sondern endlich wieder auch als Touring auf die Strasse rollen. Noch gibt es keine Bilder, der Hersteller hat erst einige Ausschnitte eines noch stark getarnten Erprobungsfahrzeugs veröffentlicht. Und auch zu den technischen Daten ist von offizieller Seite noch nichts durchgedrungen. Nur so viel ist klar: Der neue M5 wird ausschliesslich über einen teilelektrifizierten Antrieb verfügen – zum ersten Mal in der Modellgeschichte. Das gilt auch für den Touring. «Wir verbauen nun auch in weiteren Hochleistungsmodellen ein Hybridantriebssystem mit M-typischer Performance», sagt Dirk Häcker, Leiter Entwicklung der BMW M GmbH. Details dazu gibt es noch nicht.

Der neue Sportkombi ist nun in die Phase des Serienentwicklungsprozesses gestartet, wie der Hersteller verlauten lässt. Die Testfahrten absolviert der neue M5 auf öffentlichen Strassen sowie auf Erprobungsgeländen von BMW. Der Feinschliff aller Antriebs- und Fahrwerkssysteme erfolgt anschliessend auf verschiedenen Rennstrecken weltweit, unter anderem auch auf der Nordschleife des Nürburgrings. Der Hersteller verspricht Fahrdynamik und Agilität «auf einem in dieser Fahrzeugklasse einzigartigen Niveau». Seine typische Leistungscharakteristik sei mit einer präzise darauf abgestimmten und mit innovativen Systemen verfeinerten Fahrwerkstechnik verbunden worden.

Technische Highlights

Der M5 ist seit fast 40 Jahren die Benchmark für Fahrdynamik im Segment der High-Performance-Limousinen. Dabei kamen stets Motoren mit sechs, acht oder zehn Zylindern zum Einsatz, mit Twin-Turbo-Technologie und Hochdrehzahlcharakteristik. Technische Highlights der Baureihe sind etwa die Compound-Bremsanlage mit Carbon-Keramik-Scheiben oder der sehr variable Allradantrieb M xDrive.

Bereits 1992 wurde vom M5 (E34) in einer Kleinserie eine Touring-Variante angeboten, angetrieben von einem 3,8-Liter-Reihensechszylinder mit 250 kW/340 PS. Während es von der darauffolgenden Generation (E39S) keinen Kombi gab, entschieden sich die Münchener beim E61 ab 2007 wieder für eine solche Variante. Dieser wurde vom fantastischen 5-Liter-V10 mit 373 kW/507 PS Leistung angetrieben, der erst bei 8250 Umdrehungen in den roten Bereich kam. Viele wurden davon allerdings nicht gebaut: Bis das Modell im Sommer 2010 eingestellt wurde, liefen nur 1025 Exemplare des M5 Touring vom Band – damit ist es eines der am wenigsten gebauten BMW-Serienmodelle. Dass BMW bei seinen Power-Limousinen nun wieder auf das Kombiheck setzt, ist auch am neuen M3 zu erkennen, der zum ersten Mal in der Modellgeschichte überhaupt nun ebenfalls auch als Touring angeboten wird.

Mehr Power für den X1 Infos einblenden BMW stockt die X1-Baureihe um das Performancemodell M35i x-Drive auf. Angetrieben wird die neue Variante von einem 2-Liter-Vierzylinder mit 221 kW/300 PS – in den USA und weiteren ausgewählten Märkten beträgt die Leistung 233 kW/317 PS. Seine Höchstleistung erreicht der Motor im Drehzahlbereich zwischen 5750 und 6500 Touren, sein maximales Drehmoment von 400 Newtonmetern steht zwischen 2000 und 4500 Umdrehungen an. Das neue Performance-Modell spurtet damit in 5,4 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100, der Topspeed ist elektronisch auf 250 km/h begrenzt. Wie es die Modellbezeichnung schon verrät, wird der M35i xDrive über alle vier Räder angetrieben, dazu kommen ein adaptives M-Fahrwerk und eine Tieferlegung um 15 Millimeter zum Serienumfang. In das 7-Gang-Steptronic-Doppelkupplungsgetriebe mit M-Boost-Funktion ist eine mechanische Differenzialsperre integriert, die als Quersperre zur Reduzierung des Drehzahlausgleichs zwischen den Vorderrädern wirkt. Der BMW X1 M35i xDrive wird im Oktober in den USA in den Handel gelangen, ab November soll es dann auch bei uns so weit sein. (ds) Der X1 erhält eine neue Sportvariante. Foto: BMW

