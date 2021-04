Frühlingserwachen auf Terrassen und im Fitness – Endlich wieder draussen im Café sitzen Wo die Sonne schien, sassen die Menschen am Montag draussen, etwa im Café Rössler in Neftenbach oder in der Altstadt von Winterthur. Andere zog es frühmorgens ins Fitnesscenter. Fabienne Jacomet , Dagmar Appelt

Die Terrasse der Bäckerei-Konditorei Rössler in Neftenbach ist bereits gut besucht. Foto: Madeleine Schoder

Durchs Dorf oder die Stadt spazieren und danach in der Lieblingslokalität einen Kaffee oder ein Bier geniessen. Das ist nun wieder möglich. Und viele genossen die neue Freiheit am Montag ausgiebig, wie ein Augenschein in Neftenbach beim Café Rössler und in der Altstadt von Winterthur zeigte.

Doris Scarabelli und Eva Saner geniessen es, die Schokolade wieder einmal in der Gartenwirtschaft trinken zu können. Foto: Madeleine Schoder

Darauf haben sie lange gewartet. Eva Saner und Doris Scarabelli trafen sich zwar auch im Lockdown jeden Tag beim Café Rössler. Dort legen die beiden Frauen auf dem täglichen Spaziergang mit Enkelin und Hund regelmässig einen Halt ein. «Doch wir standen jeweils mit dem Pappbecher draussen», sagen die beiden Schwestern. Heute gönnen sie sich auf der Sonnenterrasse des Cafés eine Schokolade und ein Gipfeli. Dies sei ein Stück zurückgewonnene Freiheit, findet Eva Saner.