Gewerbe in Winterthur – Endlich wieder ein Käseladen in der Altstadt Die Jumi AG eröffnet ihren Laden in der Marktgasse. Die Käserei aus dem Emmental musste sich gedulden, der Umbau hat sich in die Länge gezogen. Samantha Zaugg

Jumi, Käseproduzent aus dem Emmental, eröffnet nach einigen Jahren Umbaupause ihren neuen Laden an der Marktgasse. Foto: Enzo Lopardo

An der Marktgasse 55 dreht sich wieder alles um Käse. Nachdem das Geschäft drei Jahre leer stand, hat die Jumi AG am Freitag den Betrieb aufgenommen. Jumi stammt ursprünglich aus dem Emmental, ist ein Familienbetrieb und eröffnet nun eine Filiale in Winterthur. «Wir haben mehr als 50 verschiedene Sorten Rohmilchkäse im Sortiment», sagt Jonas Trechsel, Geschäftsführer der Winterthurer Filiale. «Die Käse stellen wir alle in unserer Käserei im Emmental her.»