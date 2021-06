Debatte um «Acid Communism» – Endlich wieder Kommunismus – jetzt aber mit Drogen Die Linke denkt jetzt Kapitalismuskritik mit LSD-Trips zusammen. Die Diskussion belebt die Sehnsucht nach einer anderen Welt. Pascal Blum

Was passiert, wenn man Warenkritik und Drogentrip miteinander verbindet? Es kommt «Acid Communism» dabei heraus. Foto: oddtoes.com

Wie viel kostet ein Drogenrausch? Der Sender AMC zahlte für eine Folge der Serie «Mad Men» eine Viertelmillion Dollar, um den Trip-Song «Tomorrow Never Knows» der Beatles von 1966 abspielen zu können. Es ist die Szene, in der Megan ihrem Ehemann Don Draper empfiehlt, sich einmal anzuhören, was den jungen Menschen so gefällt. Der Werber legt die Platte auf, setzt sich mit seinem Whiskey in den Sessel und hört diesen neuen Tönen zu.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Er kann nichts damit anfangen. Don Draper nimmt die Nadel von der Platte, bevor das Lied zu Ende ist.

«Tomorrow Never Knows» ist einer der psychedelischeren Beatles-Songs. «Turn off your mind, relax and float downstream» – es sind Sounds neben der Spur, wo sich der Raum dehnt und neue Muster entstehen. Musik ohne Gewicht, die so klingt, wie sich ein Rausch anfühlt. «Tomorrow Never Knows» ist auch eines der Lieder, die der britische Kulturtheoretiker Mark Fisher in seinem Fragment gebliebenen Aufsatz über «Acid Communism» erwähnt. Er ist in seiner Sammlung «K-Punk» erschienen und wird neuerdings breiter diskutiert.