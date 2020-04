Erste Lockerungen in Winterthur – Endlich wieder Setzlinge und Erde kaufen Viele Kundinnen und Kunden drängten am Montagmorgen in den Obi im Grüzepark. Schon kurz nach der Öffnung fehlte es deshalb an Einkaufswagen und Parkplätzen. Ein Rundgang im Baumarkt. Nina Thöny

Um lange Schlangen vor dem Center zu vermeiden, hat Obi seine Türen bereits früher geöffnet. Foto: Enzo Lopardo

Ein Kunde nach dem nächsten trifft am Montagmorgen beim Obi in der Grüze ein, holt sich einen orangen Einkaufswagen und verschwindet im Laden. Die lange Warteschlange bleibt zumindest zur offiziellen Öffnungszeit um 9 Uhr aus. Der Baumarkt hatte bereits früher Kundinnen und Kunden reingelassen und konnte so den Stau vor dem Center verhindern. Eine Frau kommt bereits wieder aus dem Laden heraus mit pinkfarbenen Blumen. «Es ist super, dass sie schon so früh aufgemacht haben. Ich habe Blüemli für unseren Campingplatz gekauft», sagt sie und schiebt ihren Wagen zum Auto.