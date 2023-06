Wahlen in Winterthur – Endspurt vor dem Wahlsonntag Trotz umkämpfter Initiative und Stadtratswahl sind noch nicht sehr viele Couverts eingegangen. Die Kandidatinnen Blum und Heuberger kämpfen um die Kurzentschlossenen. Michael Graf

Wer wird am 18. Juni Stadträtin? Romana Heuberger (FDP) und Martina Blum (Grüne) am «Landbote»-Wahlpodium. Foto: Marc Dahinden

Es wird ein spannender Sonntag für das Winterthurer Stimmvolk: Am 18. Juni wird nicht nur über die kontrovers diskutierte Mindestlohninitiative abgestimmt, es wird auch eine neue Stadträtin gewählt. Um die Nachfolge von Jürg Altwegg (Grüne) kämpfen seine Parteikollegin Martina Blum und die FDP-Frau Romana Heuberger.

Trotzdem ist die Wahlbeteiligung bisher nicht höher als sonst. Bis zum 8. Juni sind rund 15’300 Couverts eingegangen, was einem Anteil von etwa 20 Prozent der Wahlberechtigten entspricht. Noch einmal ähnlich viele Leute dürften erfahrungsgemäss in der letzten Woche ihre Unterlagen abschicken, und etwa fünf Prozent der Stimmbevölkerung gehen am Wahlsonntag an die Urne.

Mit Blumen und Peperoni

Um diese Kurz- und Spätentschlossenen kämpfen die zwei Kandidatinnen in ihrem Wahlkampf-Endspurt. Beide haben für das letzte Wochenende gleich mehrere Aktionen auf der Gasse geplant. Ein wenig Humor muss dabei sein. Die bürgerliche Herausforderin Romana Heuberger (FDP) verteilt als kleines Geschenk gerne Peperoni in ihrer Lieblingsfarbe Gelb. Mit dem Spruch: «Es muss nicht immer die Grüne sein.»

Gemeint ist natürlich ihre Herausforderin Martina Blum von den Grünen. Diese hat sich, nomen est omen, dafür entschieden, als Wahlkampfgeschenk Blumen an ihre möglichen Wähler zu verteilen. Natürlich keine eingeflogenen. «Es sind Schweizer Blumen vom Markt», versichert Blum.

Beim Wahlsonntag selbst werden die zwei Kandidatinnen ihre Wahlfeiern in kurzer Laufdistanz zum Superblock, dem Sitz der Stadtverwaltung, abhalten. Auch hier zeigen sich ihre Parteifarben und Unterstützerkreise: Heuberger feiert beim befreundeten Gewerbebetrieb Büro Schoch Werkhaus, Blum im Bioladen Rägeboge, bei dem Parteikollege Reto Diener im Vorstand sitzt.

Michael Graf ist Leiter des Ressorts Stadt Winterthur beim «Landboten», für den er seit 2005 schreibt. Er ist diplomierter Gymnasiallehrer für Englisch und Geschichte. Mehr Infos

