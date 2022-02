Krematorium in Winterthur wird saniert – Energie sparen auf der letzten Reise Durch die geplante Sanierung des Krematoriums Rosenberg wird der letzte Fussabdruck eines Menschen künftig eine bessere Ökobilanz aufweisen. Eine Tatsache überrascht dabei besonders. Thomas Münzel

«Wir gehen davon aus, dass wir den Energieverbrauch pro Kremation künftig um 40 Prozent senken können», sagt Beat Kunz, Leiter von Stadtgrün. Foto: Raphael Moser

Was geschieht nach dem Tod mit meinem Körper? Viele beantworten diese Frage für sich schon zu Lebzeiten. Die allermeisten entscheiden sich heute für die Feuerbestattung. In Winterthur werden derzeit neun von zehn Toten kremiert. Feuerbestattungen haben allerdings nicht gerade den Ruf, besonders nachhaltig und grün zu sein. Viele Krematorien haben einen bedenklich hohen Energieverbrauch. Jenes in Winterthur ist da keine Ausnahme.