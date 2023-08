Energiepreise in Winterthur – Nächster «Stromschlag» für die Stadtwerk-Kunden Die Stromtarife steigen nächstes Jahr erneut um 30 Prozent. Ob es so weitergeht, hängt vor allem davon ab, wie sich die Preise an der Strombörse entwickeln. Till Hirsekorn

Der an der Börse gehandelte Strom treibt den Preis in die Höhe. Aber auch die gestiegenen Netzkosten. Foto: Urs Jaudas

Der Strompreis steigt und steigt. Per 2023 waren es 32 Prozent. 2024 ist es fast nochmals so viel. Der Stadtrat hat am Donnerstag kommuniziert, dass die Tarife erneut angepasst werden. Haushalte und Unternehmen erwarten happige Aufschläge.