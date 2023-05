Gigantischer Feuerball – Energiereichste jemals beobachtete Explosion im Kosmos entdeckt Astronomen haben eine Explosion ausgemacht, die zehnmal stärker als alle bekannten Supernovae war und bisher drei Jahre lang andauert.

Ein kosmischer Feuerball von gewaltigen Ausmassen: In drei Jahren setzte die untersuchte Explosion etwa zehnmal so viel Energie frei wie unsere Sonne in 10 Milliarden Jahren. Foto: Getty Images/iStockphoto

Vor rund acht Milliarden Jahren wurde eine gewaltige Wolke aus Wasserstoff in ein supermassereiches Schwarzes Loch gesogen. Die dadurch verursachte Explosion war zehnmal stärker als alle bekannten Supernovae und dauert bereits drei Jahre an.

«Die Explosion blieb ein Jahr lang unbemerkt, während sie allmählich heller wurde», erklärte Dr. Philip Wiseman, Astronom an der Universität Southampton, der die Beobachtungen leitete, gegenüber dem «Guardian». Erst weitere Untersuchungen mithilfe von Instrumenten im Infrarotbereich und zur Erkennung von Röntgenstrahlung liessen das Ereignis besser erkennen und zeigten, wie weit die Explosion entfernt war: acht Milliarden Lichtjahre. Dadurch wurde den Astronomen das fast unvorstellbare Ausmass des Ereignisses bewusst.

Explosionen im Kosmos sind keine Seltenheit: von thermonuklearen Explosionen in sterbenden Sternen über Supernovae, die ganze Sterne zerfetzen, bis hin zu den Strahlungsausbrüchen, zu denen es kommt, wenn supermassereiche Schwarze Löcher ganze Sterne verschlingen. Die Palette solcher Ereignisse ist vielfältig. Doch nichts davon passte auf das unter der Bezeichnung «AT2021lwx» katalogisierte, besonders energiereiche Himmelsereignis.

Bereits im Jahr 2020 erstmals aufgespürt

Entdeckt wurde die Explosion zuerst im Jahr 2020 von der «Zwicky Transient Facility», einem Spezialteleskop an der Sternwarte Mount Palomar im US-Bundesstaat Kalifornien. Damit suchen Astronomen automatisch nach vorübergehenden Ereignissen am Himmel, wie etwa Sternexplosionen. «Wir sind also durch Zufall darauf gestossen», sagte Wiseman laut einer Mitteilung seiner Uni. Das Ereignis fiel dem automatischen Teleskop auf und es schlug Alarm.

Zunächst dachten die Forscher, es handele sich um eine Supernova oder einen Stern, der in ein Schwarzes Loch stürzt. Weitere Beobachtungen zeigten, dass die Explosion in einer weit entfernten Galaxie stattgefunden hatte und daher gewaltige Ausmasse hatte: «Wir schätzen, dass es sich um einen Feuerball handelte, der 100-mal so gross war wie unser Sonnensystem, und eine Helligkeit hatte, die etwa 2-mal so intensiv ist wie die unserer Sonne», sagte Wiseman gegenüber dem «Guardian». «In drei Jahren hat diese Explosion etwa 100-mal so viel Energie freigesetzt wie unsere Sonne in ihrer 10 Milliarden Jahre dauernden Lebensdauer».

Immer intensiver werdende Helligkeit

Die einzigen Objekte im Kosmos mit einer vergleichbaren Helligkeit wie AT2021lwx sind Quasare – supermassereiche Schwarze Löcher in den Zentren weit entfernter Galaxien. Sie senden Strahlung aus, weil ständig Materie von aussen in sie hineinfällt und sich dabei aufheizt. «Doch solche Quasare flackern, ihre Helligkeit schwankt sehr stark», erläuterte Mark Sullivan, ein Kollege von Wiseman an der University of Southampton.

Im Gegensatz dazu stieg die Helligkeit von AT2021lwx zunächst innerhalb von etwa hundert Tagen um das Hundertfache an und nimmt seither sehr langsam wieder ab. Die Forscher suchten in alten Daten nach weiteren Eruptionen des Objekts – ohne Erfolg.

Verschiedene Erklärungsansätze

Um der Ursache der Explosion auf die Spur zu kommen, haben Wiseman, Sullivan und ihre Kollegen das Himmelsobjekt drei Jahre lang mit einer Vielzahl von Instrumenten beobachtet. Mit den so gewonnenen Daten kristallisierte sich schliesslich ein Szenario als wahrscheinlichste Erklärung für die Explosion heraus: Vermutlich ist eine grosse Wolke aus molekularem Wasserstoff in ein Schwarzes Loch mit etwa der milliardenfachen Masse unserer Sonne gefallen. Dabei wurde die Wolke nicht auf einen Schlag verschlungen, sondern in Teilen – was jeweils Stosswellen im Rest der Wolke auslöste und so zu der starken Strahlung führte. Die Gaswolke könnte dem grossen, Donut-ähnlichen Gasgebilde entstammen, das Schwarze Löcher normalerweise umgibt. Es ist aber nicht klar, was sie von ihrer Umlaufbahn abgetrieben haben könnte.

Eine andere wahrscheinliche Erklärung, die Begegnung eines Sterns mit einem supermassereichen Schwarzen Loch, schliessen die Forscher aus, weil dazu ein Stern mit der bis zu 15-fachen Masse der Sonne erforderlich gewesen wäre, was die Astronomen für sehr unwahrscheinlich halten. Das Team um Wiseman wird die Explosion in verschiedenen Wellenlängen des Lichtspektrums weiter untersuchen, um ihren Erklärungsansatz zu überprüfen und genauere Informationen zur Temperatur des Ereignisses zu erhalten.

Die Wissenschaftler hoffen, mit der nächsten Generation automatischer Teleskope viele weitere, ähnliche Explosionen aufzuspüren. «Denn solche Ereignisse sind zwar offensichtlich sehr selten», so Wiseman. «Aber sie sind so energiereich, dass sie eine wichtige Rolle für die Entwicklung der Zentren von Galaxien spielen könnten.»

SDA/sme

Fehler gefunden?Jetzt melden.