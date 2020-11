Abo Pläne der SBB in Winterthur Die Zukunft des Hauptbahnhofs Winterthur entscheidet sich 2021

Spätestens ab 2050 ist der Hauptbahnhof Winterthur zu klein. Die Stadt und die SBB prüfen, wie er wachsen kann: in die Breite, in die Tiefe oder gar in die Höhe. Denn das Parkdeck muss so oder so weg.