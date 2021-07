Die Gegner des FCW – Enge Liga, aber ein Trio steht vorne Nur drei Spiele stehen am ersten Wochenende der Challenge League auf dem Programm. Und von den drei nominellen Spitzenteams ist nur eines zu sehen: Der FC Thun am Freitagabend gegen den ambitionierten Aufsteiger aus Yverdon. Hansjörg Schifferli

Carlos Berneggers FC Thun vorne drin – anders kann es eigentlich nicht kommen. Foto: Raphael Moser

Der Absteiger aus Vaduz, Thun als Verlierer der Barrage gegen Sion und der Cup-Halbfinalist aus Aarau sehen sich als stabilste Anwärter auf einen der zwei Spitzenplätze in der Challenge League – und sie sind das auch aus objektiver Warte. Als unbestritten gilt überdies, dass wieder eine sehr ausgeglichene, oben wie unten in der Tabelle enge Meisterschaft bevorsteht. Denn von oben kommt mit Vaduz eine zwar gute Mannschaft, aber nicht eine, die den andern davonlaufen kann – wie das in den vergangenen Jahren Lausanne, Servette, Neuchâtel Xamax oder der FCZ taten. Und von unten kommt mit Yverdon-Sport ein ambitionierter Aufsteiger, also kein Abstiegskandidat.

