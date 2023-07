Sweet Home: Sommerferien zu Hause – Entdecken Sie die Nacht Tavolata im Garten, Openair-Kino daheim oder schlafen auf dem Balkon: 10 Ideen, wie Sie warme Sommernächte während den Ferien richtig auskosten können. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Den Sonnenuntergang geniessen

Goldener Sonnenuntergang am See. Foto: MKN

Wann haben Sie das letzte Mal bewusst einen Sonnenuntergang angeschaut? Es braucht nicht das grosse, romantische Date und verliebtes Händchenhalten, um der Sonne dabei zuzuschauen, wie Sie hinter den Horizont sinkt – auch wenn das natürlich schön ist. Orte zu finden, an denen man den Sonnenuntergang immer wieder geniessen kann, ist eine schöne Möglichkeit, den Alltag auszutricksen. Sei es am See, am Flussufer, ein bisschen auf der Höhe oder im Park: Sich Zeit zu nehmen, innezuhalten und sich der Langsamkeit und Schönheit hinzugeben, kann zu einer bereichernden losen Routine werden. Meiner Meinung nach braucht es dafür keine Planung, man muss auch nicht etwas zum Anstossen dabei haben oder sich einen Platz auf einer Restaurantterrasse ergattern. Einfach so am Abend nochmals loszuziehen und dem kleinen, immer wiederkehrenden Naturwunder zuzuschauen, ist grossartig genug.