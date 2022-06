Für Seuzach und Wiesendangen – Entdecken Sie die neuen Gemeinde-Newsletter des «Landboten» Der «Landbote» baut sein Angebot an wöchentlichen Gemeinde-Newslettern weiter aus: Neu kommen Seuzach und Wiesendangen dazu.

Illustration: Tamedia

Nach erfolgreichen Pilotversuchen in Neftenbach und im Eulachtal lanciert der «Landbote» per sofort zwei neue Gemeinde-Newsletter: «Die Woche in Seuzach» und «Die Woche in Wiesendangen». In diesen Mails präsentiert er nebst aktuellen Artikeln aus diesen Gemeinden auch Mitteilungen aus dem Gemeindehaus, Vereinsnews, Leserbilder und viele weitere Inhalte. Die Newsletter-Beiträge werden zudem auf neuen Spezialseiten für Seuzach und Wiesendangen veröffentlicht. Unter diesem Link können Sie sich kostenlos für die neuen Newsletter anmelden, um nie wieder etwas aus Ihrer Gemeinde zu verpassen.

red

