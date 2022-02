Sweet Home: Einrichten mit kleinem Budget – Entdecken Sie Ihr Improvisationstalent Ob für die erste Wohnung oder als einfache Lösung für ein altes Wohnproblem: Unkomplizierte Einrichtungsideen kann man nie genug haben. Marianne Kohler Nizamuddin

1 – Fallen Sie mit der Tür ins Haus …

Bühnenbild: Eine alte Tür als Kopfende für ein Bett. Foto über: Inside Closet

... oder noch besser hinter das Bett! Wer schnell und ohne grosse Ausgaben mehr aus seinem Schlafzimmer machen möchte, kann eine alte, hübsche Tür als Kopfende für das Bett einsetzen. Hier wurde sie zusätzlich mit einer Lichterkette umkränzt, was ihr noch mehr Charme verleiht. Als Nachttischchen dient ein klassisches Bistrotischchen, für persönliche Schätze ein Picknickkorb.

2 – Nicht ganz auf dem Boden

Tiefstapeln: Lowboard für Bücher und anderes. Foto über: My Scandinavian Home

Wenn Bücher und Zeitschriften direkt auf dem Boden gestapelt werden, sieht das schnell ein bisschen «pauvre» aus. Der Trick, damit dies chic wird, geht mit einem sehr tiefen Lowboard. Dafür reicht ein grosses Tablar von einem Regal, an das man versteckt kleine Schienen oder Füsse montiert, damit es ein wenig schwebend wirkt. Mit dieser günstigen und einfach zu bewerkstelligenden Idee sieht schnell alles ordentlich und gestylt aus.

3 – Hülle für Fülle

Schleier: Leichter Vorhang für ein Regal. Foto über: Franzon du Rietz

Wenn die Wohnungen immer kleiner und teurer werden, dann kommen schon mal Dinge zusammen, die man eigentlich lieber trennen möchte. Doch mit den richtigen Ideen löst man solche Probleme, sodass es trotzdem gut aussieht. Hier steht ein Regal, das Stauraum für Kleider, Bücher und mehr bietet, gleich neben dem Bett. Ein Vorhang, der mit einer Schiene an der Decke montiert ist, verhüllt und schafft optisch Ruhe.

4 – Von oben herab

Aufhänger: Haken, die an ein Wandregal geschraubt sind. Foto über: Découvrir l'endroit du décor

Garderoben sind immer ein schwieriges Thema. Die gängigen Garderobemöbelchen sind eher unattraktiv und Designergarderoben meist zu teuer. Zudem brauchen sie Platz, während sie selten allen Kleidern Platz bieten. Die Idee, Haken unterhalb an ein solide montiertes Wandregal zu montieren, ist schlau und erst noch schön.

5 – Ein Schritt hinauf

Einsatzbereit: Trittleiter als Nachttisch. Foto über: SF Girl

Die kleine Trittleiter von Ikea ist ein schlichtes und superpraktisches Stück, das in vielen Haushalten steht. Mit ihr kann man aber nicht nur die oberen Etagen von Regalen erreichen. Da sie schwer sind und schlicht in der Form, geben diese Trittleitern auch gute Hocker und Beistellmöbel ab. Hier wird es als Nachttisch eingesetzt und bietet so eine attraktive, günstige Ablage für Bücher, den Morgenkaffee und kleine Dinge. Damit es mehr hermacht, wurde anstelle eines kleinen Nachttischlämpchens eine chice Stehleuchte eingesetzt.

6 – Einmal querdenken, bitte!

Grandezza: Aus einer alten Holztüre wird ein neuer Couchtisch. Foto über: Remodelista

Grösse kann man auch mit Basteltalent erreichen. Das beweist dieser grosse, charmante Couchtisch, der in der Ferienlocation Uva do Monte in Portugal steht. Auch hier wurde, wie beim ersten Beispiel, eine alte Tür umfunktioniert.

7 – Hier kommt der Krug zum Zug

Sommergruss: Keramikkrüge als Zuhause für Sukkulenten. Foto über: Inside Closet

Charme und Persönlichkeit in der Wohnung entsteht mit unverwechselbaren Dingen und überraschenden Ideen. Das ist hier mit einer Serie bunter Keramikkrüge geschehen, die ein Zuhause für kleine Kakteen bieten. Zudem zaubern sie einen Hauch von Sommer und Fernweh auf das Regal.

8 – Nachhaken lohnt sich

Wie früher: Hakenleisten für Stühle und mehr. Foto über: Turbulences Déco , fotografiert von Jérôme Galland

Gute Ideen für kleine Räume entstanden bei den Pionieren in Amerika. Von den Amish oder Shakern können wir in Sachen Einrichtung so einiges lernen. Da sind natürlich die fantastischen Patchworkdecken und die schlichten, formschönen Stühle und andere Stücke, die heute als Shaker-Möbel bekannt sind. Sie haben aber auch Hakenleisten an den Wänden montiert, um die Möbel und Dinge aufzuhängen, die gerade nicht gebraucht wurden, wie etwa Stühle. Eine gute und einfache Idee, die hier ziemlich stylish in einer Wohnung des bekannten Pariser Concept Store Merci umgesetzt wurde.

9 – Machen Sie einen Laden auf

Dekorativ: Fensterladen, um Dinge aufzuhängen. Foto über: Honestly WTF

Gerade jetzt, in einer Zeit, in der Nachhaltigkeit ein sehr bedeutendes Thema ist, lohnt es sich, alte Dinge zu neuen Ideen umzufunktionieren. Sehr charmant wurde hier etwa ein alter Fensterladen eingesetzt. An ihm baumeln hübsche Dinge und eine Leuchte wurde angeklemmt. Man kann auch Zeitschriften zwischen die Latten stecken oder ein paar Haken montieren, um Handtaschen oder Modeschmuck eine stilvolle Ablage zu geben.

10 – Das klappt doch prächtig

Frühlingsbote: Tischidee für kleine Balkone. Foto über: Franzon du Rietz

Haben Sie auch schon Primeln oder Schneeglöggli auf dem Balkon gepflanzt? Das schöne, schon ein wenig frühlingshafte Wetter macht auf jeden Fall Lust darauf, sich den kleinen Aussenbezirk der Wohnung genauer anzuschauen. Ein solcher Klapptisch ist eine gute Idee, die auch auf dem kleinsten Balkon einen Terrassenplatz entstehen lässt.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

