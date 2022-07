Fotostiftung Schweiz – Entdeckungen beim ziellosen Herumstreunen Der Fotograf Georg Aerni plant viele seiner Werke sehr akribisch. Dennoch entsteht manches zufällig. Die Fotostiftung Schweiz zeigt sein jüngeres Werk. Helmut Dworschak

Georg Aerni: «Alpe Soglio», 2014. Foto: Georg Aerni

Felswände, die, wenn man sie länger betrachtet, lebendig werden. Holzbaracken auf langen Stelzen am Meer, mit Drähten überspannt. Die fotografische Welt von Georg Aerni besteht aus Flächen, Formen und Linien, die zu berückenden Kompositionen zusammenfinden. Dabei bedienen sie sich der Vorstellungskraft des Betrachters. Nicht immer merkt man sofort, was man vor sich hat. Das geht auch ihm so: «Manchmal begegne ich merkwürdigen Situationen, deren Geschichte ich erst im Nachhinein erfahre», sagt Aerni im Gespräch. «Eine gewisse Rätselhaftigkeit ist durchaus willkommen, wenn das Vorgefundene meine Fantasie anregt.»