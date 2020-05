Kopf des Tages – Entführt, konvertiert, gehasst Als Entwicklungshelferin Silvia Romano nach 535 Tagen Entführung befreit wurde, war Italien begeistert. Als das Land dann erfuhr, dass sie zum Islam konvertiert war, schlug die Stimmung um. Oliver Meiler

Jetzt müssen Polizisten sie vor den Hassern schützen: Silvia Romano winkt aus dem Haus ihrer Eltern in Mailand. Foto: Pier Marco Tacca (Getty)

Silvia Romano ist erst 24 Jahre alt, und das sollte man bei dieser dramatischen, bewegenden Geschichte nie vergessen. 535 Tage hat die junge Mailänderin in Geiselhaft in Afrika verbracht, in den Händen von al-Shabaab, so heisst eine somalische Terrorgruppe aus dem Dunstkreis von al-Qaida. Als sie nun nach ihrer Befreiung in einer Maschine des italienischen Staates zurück in die Heimat gebracht wurde, stand die halbe Regierung im Terminal von Rom Ciampino. Silvia Romano stieg aus der Maschine, eingehüllt in ein grünes Gewand in somalischer Tradition, mit bedecktem Haupt, und lächelte sonnig. In die Fernsehkameras sagte sie: «Mir geht es gut, körperlich und psychisch.»