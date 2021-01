FCW vor dem Frühlingsstart – Entwarnung für Stürmer Buess Roman Buess hat am Montag zwar noch nicht trainiert. Aber es besteht die Chance, dass er am Freitag in Chiasso einsatzfähig ist hjs

Die Verletzung von Roman Buess (rechts) hat sich nicht als gravierend erwiesen. Foto: Heinz Diener

Mit einem Nachmittagstraining auf dem fürs Erste zur Hälfte vom Schnee befreiten Kunstrasen auf der Schützenwiese begann der FCW die direkte Vorbereitung aufs erste Meisterschaftsspiel des Jahres, am Freitag in Chiasso. Erstmals arbeitete am Montag Samir Ramizi wieder mit. Ihn hatte ein Muskelfaserriss schon daran gehindert, den letzten Match vor Weihnachten, gegen Xamax in Neuenburg, zu spielen.

Dagegen fehlte Stürmer Roman Buess, der am Samstag in der ersten Halbzeit des Testspiels gegen den FCZ in Schaffhausen ausfiel. Allerdings konnte nach der Untersuchung am Montag insofern Entwarnung gegeben werden, als keine gravierende Verletzung im Bereich eines Schienbeinkopfes festgestellt werden musste. Es besteht die Chance, dass Buess in Chiasso wieder mittun kann.