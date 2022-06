«Apropos» – der tägliche Podcast – «Entweder du wirst Millionär, oder du verlierst alles und bist ein Loser» Der Handel mit Bitcoins und anderen Kryptowährungen ist nicht nur lukrativ. Immer mehr Menschen werden süchtig danach – Trading wird zur neuen Volkskrankheit. Laura Bachmann als Produzentin Tim Wirth als Gast Mirja Gabathuler als Host

Ein Teenager, der seine ganzen Ersparnisse in Kryptowährungen investiert und über Nacht zum Millionär wird. Eine Lehrerin, die über Jahre nur von Gehaltscheck zu Gehaltscheck lebt und dann durch Bitcoin reich wird. Geht es um Kryptotrading, hört man vor allem Erfolgsstorys.

Doch das Traden mit Kryptokursen ist riskant. Ein Gymi-Schüler verliert damit 6000 Franken über Nacht. Ein Zürcher Bauleiter erst eine halbe Million, dann seine Freundin. Immer mehr Menschen können mit dem spekulativen Kryptotraden nicht mehr aufhören. Die Sucht nach Trading ist laut Fachleuten zur Volkskrankheit geworden und betrifft Tausende, möglicherweise Zehntausende Menschen.

Warum macht das Traden so viele Menschen süchtig? Wie funktioniert das Traden, bei dem man so viel gewinnen oder so viel verlieren kann? Und was macht die Faszination von Kryptowährungen aus?

Diese Fragen beantwortet Tim Wirth, Redaktor im Zürich-Ressort des «Tages-Anzeigers», in einer neuen Folge des Podcasts «Apropos». Zusammen mit Wirtschaftsredaktor Konrad Stähelin ist er in die Kryptowelt eingetaucht. Gastgeberin dieser Folge ist Mirja Gabathuler.

