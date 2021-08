Corona-Massnahmen der Schweiz – Epidemiologen drängen Bundesrat zu Lockerungen Der Bundesrat gerät unter Druck, weil Experten und Kantone noch im August die Normalisierungsphase einläuten wollen. Mischa Aebi , Adrian Schmid

Bundesrat Alain Berset kommt von allen Seiten unter Druck, damit er demnächst die Normalisierungsphase startet. Foto: Anthony Anex, Keystone

Vielleicht kann man schon in absehbarer Zeit wieder ohne Masken in der Migros einkaufen und muss das Covid-Zertifikat an weniger Orten zeigen als jetzt. Gesundheitsminister Alain Berset und die Bundesbehörden traten zwar diese Woche auf die Bremse. Doch der Druck steigt. Auch Experten finden nun, es werde langsam Zeit, dass die Schweiz den Weg zurück zur Normalität antritt.

Marcel Tanner, Epidemiologe und ehemaliges Mitglied der wissenschaftlichen Taskforce des Bundes, sagt: «Jeder und jede hat nun die Gelegenheit gehabt, sich impfen zu lassen. Deshalb ist der Zeitpunkt gekommen, dass der Staat die Vorschriften lockert und nach und nach fallen lassen kann.»