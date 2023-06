Kolumne Kulturperle – Er baut Uhren wie UFOs Miki Eleta baut zauberhafte mechanische Uhren, die Geschichten erzählen. Im Uhrenmuseum gibt der Meister Auskunft zu seiner Tischuhr «BY 21Dez12ME», einem tickenden Raumschiff. Michael Graf

Die Tischuhr «BY 21Dez12ME», inspiriert vom Maya-Kalender, der eine Wiederkunft der «Götter» vorhersagte, ist derzeit im Uhrenmuseum Winterthur zu Gast. Foto: Miki Eleta

Ist das noch eine Uhr? Die Tischuhr «BY 21Dez12ME», die im Uhrenmuseum Winterthur ein Gastspiel gibt, sieht aus wie ein UFO: Auf sechs vergoldeten Füssen steht die metallene Untertasse, daraus ragen allerhand goldblitzende Zahnräder, die an Teleskope erinnern. Wer genauer hinsieht, entdeckt an jedem «Arbeitsplatz» des Raumschiffs kleine grüne Männchen aus mundgeblasenem Glas.

Doch, es ist wirklich eine Uhr! Ein grosser Minutenzeiger bewegt sich entlang der langen tiefblauen Skala, das 24-Stunden-Rad dreht sich täglich einmal, und sogar der Wochentag wird angezeigt. Es ist eine Uhr – aber dekonstruiert, versponnen, wunderschön.

Es ist verwunderlich, dass das Internet, wo einzigartige und handwerklich verblüffende Dinge auf Youtube, Instagram und Tiktok millionenfach geteilt werden, Miki Eleta noch nicht zu grösserer Bekanntheit verholfen hat.

Aber so kann man den 73-jährigen Künstler im kleinen Kreise erleben. Am Freitag, 23. Juni, um 12.30 Uhr stellt er im Uhrenmuseum seine Kreation persönlich vor und erzählt ihre Entstehungsgeschichte. Eleta wurde in Bosnien-Herzegowina geboren, zog 1973 in die Schweiz und betrieb ursprünglich eine Werkstatt für Möbelrestauration. Seit 1996 widmet er sich hauptberuflich der Frage: Was ist eine Uhr? Eletas Antworten sind immer poetisch und sehenswert: Da finden Pferderennen statt, es öffnen sich Blütenblätter, und ein katzenartiges Untier «frisst» die Minuten weg, um zu sagen: Nutze deine Zeit!

Der Anlass ist eine gute Gelegenheit, wieder einmal ins Uhrenmuseum zu gehen, im herrlich kühlen Erdgeschoss des Gewerbemuseums, direkt am Kirchplatz. Hier kann man eintauchen in die Zeit, als die Familie Liechti Winterthur zwölf Generationen lang zur Uhrenstadt machte. Oder sich an den rustikalen Holzräderuhren erfreuen, von denen es hier so viele und schöne gibt wie nirgendwo sonst, dem Sammler und früheren Technikum-Dozenten Jakob Kellenberger (1907–1976) sei Dank. Es ist ein ruhiger, fast meditativer Ort mitten in der Altstadt. Die Uhren sind alle da – nur Zeit muss man selbst mitbringen.

