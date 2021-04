Wohnen in Brütten – Er baute 40 Wohnungen mit Blick auf den Säntis Seit 30 Jahren hat Familie Wegmann Pläne für ihr zentrales Grundstück in Brütten. 2022 werden die letzten Wohnungen der Siedlung Säntisblick fertig. Nicole Döbeli

Bruno Wegmann lässt als privater Bauherr die letzten zwei Häuser der Siedlung Säntisblick erstellen. Foto: Marc Dahinden

In manch anderer Familie wäre so ein Projekt nicht möglich gewesen, ist sich Bruno Wegmann sicher: «Das hat nur funktioniert, weil mein Bruder Jürg und ich immer ein gutes Verhältnis hatten.» Denn der Familie gehört ein beachtliches Stück Land an bester Lage in Brütten: rund 80 Aren zwischen Harossen- und Unterdorfstrasse.

Auf dem Grundstück, wo früher ein Bauernhaus und zwei kleinere Häuser standen, sollte etwas Grösseres entstehen. Deshalb erarbeiteten Wegmanns 1990 zusammen mit der Gemeinde einen privaten Gestaltungsplan aus. 1998 wurde «nach langen und guten Überlegungen», wie Wegmann sagt, die erste Etappe mit acht Wohnungen und einem Malergeschäft an der Harossenstrasse umgesetzt.