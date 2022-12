Assistenzcoach Kimmo Rintanen – Er begeisterte als Puck-Magier, jetzt verleiht er Kloten Kraft Als Spieler war der Finne die Attraktion am Schluefweg – er hinterliess auch bei den Teamkollegen Eindruck. Inzwischen steht er an der Bande, mit viel Ruhe und etwas Schalk. Dominic Duss

Lüftet im Waldstück neben der Klotener Eishalle oft seinen Kopf: EHC-Assistenzcoach Kimmo Rintanen zieht sich privat gerne zurück. Foto: Balz Murer

Wer hätte das so erwartet? Als Aufsteiger behauptet sich der EHC Kloten erstaunlich gut in der National League. Kurz vor Hälfte der Qualifikation liegt er auf Rang 9 – und hat mit 33 Punkten schon einen mehr geholt als die Rapperswil-Jona Lakers nach ihrer Rückkehr ins Oberhaus während der gesamten Regular Season 2018/19. Jeff Tomlinson coachte die St. Galler damals, seit Sommer 2021 ist er am Schluefweg der Chef an der Bande.