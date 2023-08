Die Agglo neu erfinden – Er behauptet: «Das Limmattal wird chic – Ikea-chic» Sei es im Ruhrgebiet oder in Berlin: Thomas Sevcik wird ins Boot geholt, wenn gängige Ideen drohen in eine Sackgasse zu führen. Nun hat er über das Limmattal nachgedacht. Hélène Arnet

Stadtstratege Thomas Sevcik mag sperrige Regionen. Foto: Moritz Hager

In seinem Kleiderschrank stapeln sich schwarze Shirts. Man sieht ihn in der Öffentlichkeit kaum je anders gekleidet. Und doch ist Thomas Sevcik ein bunter Hund. Einer, der dann an Bord geholt wird, wenn man neue Wege gehen will, weil die alten in Sackgassen führen oder ausgetrampelt sind.