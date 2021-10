Unterwasser-Pionier im Porträt – Er besitzt das einzige U-Boot in der Schweiz Philippe Epelbaum hat aus dem Erlös seiner Firma ein marodes U-Boot gekauft, in alle Teile zerlegt und wieder aufgebaut. Jetzt will er mit Passagieren die Unterwasserwelt bereisen. Roland Falk

Erfüllt sich einen Traum: Philippe Epelbaum und sein U-Boot im Vierwaldstättersee. Foto: Pascal Mora

Wasser schwappt über die Luke, wir versinken im Vierwaldstättersee, zunehmend dunkles Grün verdrängt das Blau des Himmels. Ich kauere in der P-63, dem U-Boot des quirligen Unternehmers Philippe Epelbaum, 58, und harre der Dinge, die da kommen. Ohne jeden Bammel, denn der Besitzer der dezent grauen, bulligen Petitesse hat mich überzeugt, an Bord gibt es «Sicherheit ohne Ende».

Das belegt knapp unterm Einstieg die verwitterte Plakette des «Germanischen Lloyd», der bis 2013 europaweit wichtigsten seetechnischen Instanz. Und Vertrauen schaffen diverse Möglichkeiten, das Boot notfalls im Nu an die Oberfläche zu bringen. Sei es, indem man Luft in Tanks strömen lässt oder Ballast abwirft. Zudem existiert ein sogenannter «Totmannknopf», den der Kapitän alle fünf Minuten antippen muss. Vergisst er das oder ist er nicht mehr fähig dazu, steigt die P-63 selbständig auf. Ich bin die Zuversicht in Person, denn der Druckkörper, in dem ich in die Tiefe gleite, ist aus fünf Zentimeter dickem Stahl gefertigt. «Dem besten, den man haben kann», sagt Philippe Epelbaum.