Turner aus Neftenbach – Er brach sich das Genick und sagt: «Ich will Profisportler werden» Der 20-jährige Neftenbacher Tim Harder verunfallte letzten November schwer. Seither befindet er sich zur Reha in Nottwil und schmiedet bereits Pläne für seine Zukunft. Jonas Gabrieli

Tim Harder aus Neftenbach ist seit seinem Unfall auf einen Rollstuhl angewiesen. Foto: Seraina Boner

Es hätte ein Doppelsalto werden sollen. Anlauf, Absprung auf dem Minitrampolin, Beine eng am Körper, doppelte Drehung, Landung auf der dicken Sportmatte. Was sich waghalsig anhört, war für den Neftenbacher Tim Harder quasi Routine. Vor seinem Sprung im letzten November gehörte er zu den besten Turnern im Kanton Zürich. Zwei Wochen zuvor hatte Harder noch an den Schweizer Meisterschaften teilgenommen.