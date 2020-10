Ein Wiesendanger in Kolumbien – Er bringt Essen und bekommt Wut zu spüren Mark Wiesendanger ist trotz des Coronavirus in Kolumbien geblieben. Während Monaten lieferte er Essenspakete aus und startete weitere Hilfsprojekte. Nicht immer reagierten die Menschen positiv. Jonas Gabrieli

Mark Wiesendanger bei einer Verteilaktion von Lebensmitteln. Foto: PD

Kolumbien erlebte einen der längsten Lockdowns der Welt: Während über fünf Monaten standen viele unter Hausarrest. Erst am Morgen des 1. September wurde die Quarantäne landesweit aufgehoben. «Trotzdem wird empfohlen, weiterhin zu Hause zu bleiben», sagt Mark Wiesendanger am Telefon. Er befindet sich seit Ausbruch der Corona-Pandemie in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá mit rund zehn Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Sämtliche Grenzen des Landes bleiben bis auf weiteres geschlossen. Nach wie vor entscheidet die letzte Ziffer der Identitätskarte, an welchen Tagen man einkaufen gehen darf.