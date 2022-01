Hochwasser im Tösstal – Er entkam, als der lauschige Bach zur Flutwelle wurde Tösstaler Seitenbäche können innert Sekunden stark anschwellen. Anwohner Werner Curssow erlebte das im vergangenen Juni hautnah. Er konnte sich gerade noch retten. Rafael Rohner

Werner Curssow kennt den Rutzenbach vor seiner Haustür in- und auswendig. Dennoch überraschte ihn die Wucht des Gewässers. Foto: Madeleine Schoder

Werner Curssow stapft mit Stiefeln durch den Rutzenbach und zeigt auf einen mächtigen Baumstrunk. «Auch der war vorher noch nicht hier», sagt er. «Hier stand nie ein Baum.» Der 62-Jährige kennt den Bach seit Kindertagen. Doch so etwas wie im vergangenen Juni hat er noch nie erlebt. «Man kann sich das gar nicht vorstellen», sagt er, «im Bachbett ist nichts mehr so wie vorher.» Auch ein halbes Jahr nach dem Gewitter schüttelt er dabei noch ungläubig den Kopf.

Es war am frühen Montagabend, dem 7. Juni 2021, als ein erstes heftiges Gewitter über das Tösstal zog. Mehrere Tösstaler Seitenbäche schwollen innert kurzer Zeit an und traten über die Ufer. Im Steinenbachtal bei Wila wurden Keller und Höfe überflutet. Einen Tag später, am Dienstag, folgte das nächste Gewitter, das diesmal vor allem auf Zeller Gemeindegebiet grosse Wassermassen brachte.