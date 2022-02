Der Kopf hinter Wordle – Er entwickelte das Spiel der Stunde – und ist jetzt Millionär Josh Wardle programmierte für seine Frau ein Worträtsel. Mittlerweile wird es von Millionen Menschen weltweit gespielt. Philipp Felber-Eisele

Der New Yorker Josh Wardle entwickelte das Spiel, das Millionen süchtig macht. Foto: PD

Es war eigentlich nur ein Zeitvertreib für seine Frau, was Josh Wardle während der Corona-Zeit entwickelte. Die Rede ist von Wordle. Dem Spiel, bei dem man innert sechs Runden ein Wort suchen muss. Aus dem Zeitvertreib wurde ein Business – für Wardle, für die «New York Times». Denn diese kaufte dem Programmierer das Spiel ab – für eine nicht näher definierte siebenstellige Summe.

Was ganz klein begann, ist innert Kürze ein weltweiter Erfolg geworden. Der Mann hinter dem Spiel stammt aus Brooklyn. Dort entwickelte er ein Spiel, das eigentlich nur für ihn und seine Frau gedacht war. Und die ist offensichtlich begeistert vom Spiel – und von der Geste von Wardle, wie sie zur «New York Times» sagte: «Das ist wirklich süss», sagte sie. «So zeigt Josh definitiv seine Liebe.»

Abo Game-Sensation Hype mit fünf Buchstaben Als er das Spiel in einem Familien-Whatsapp-Chat teilte, merkte er offenbar bald: Hier habe ich etwas entwickelt, das sehr vielen Leuten Freude bereitet. Und veröffentlichte das Spiel. Rasch wuchs die Zahl derer, die sich täglich dem immer neuen Rätsel stellten. Von 90 im November auf ein paar Hunderttausend Anfang Januar bis hin zu mehreren Millionen heute. Es ist – Ironie der Zeit – ein Beispiel dafür, wie exponentiell schnell eine solch süchtig machende Spielanlage Verbreitung findet.

Einfaches, bekanntes Spielprinzip

Dabei ist das Spielprinzip äusserst simpel. In höchstens sechs Versuchen muss man das gesuchte fünf Buchstaben lange Wort finden. Wenn ein Buchstabe in einer Runde richtig geraten wurde, leuchtet er grün auf. Und so kann man sich dem Zielwort annähern.

Grundsätzlich ist das Spielprinzip also dasselbe wie beim Uralt-Spiel Mastermind – einfach mit Worten statt Farben. Pro Tag gibt es für die ganze Welt genau ein Wort zu suchen, und die eigene Genialität – oder das eigene Scheitern – kann einfach auf Social Media geteilt werden.

Josh Wardle liess nach dem Kauf durch die «New York Times» verlauten, dass es unglaublich zu sehen sei, wie viel Freude das Spiel so vielen mache. Und sprach von Geschichten, die an ihn herangetragen wurden, wie sein Spiel entfernt voneinander wohnende Familien vereinte.

Der Aufkauf durch die «New York Times» und Wardle sind sowieso das, was man als «perfect match», also als perfekte Kombination, bezeichnen darf. Denn in der Entstehungsgeschichte des Spiels spielt das tägliche Kreuzworträtsel in der Zeitung eine wichtige Rolle. 2020 begeisterten sich er und seine Frau für die Rätsel in der Zeitung, «also wollte ich ein Spiel entwickeln, das ihr Spass macht», sagte er der «New York Times».

Zweites Spiel für seine Frau

Wardle hat das Spiel bewusst nicht weiter ausgebaut. «Es ist etwas, das einen dazu ermutigt, drei Minuten am Tag damit zu verbringen», sagte er. «Und das wars. Es will nicht mehr von deiner Zeit.»

Seine Frau, Palak Shah, war nicht nur bei der ersten Entwicklung entscheidend. Sie war es auch, die Wardle half, die gut 12’000 infrage kommenden Wörter mit fünf Buchstaben einzugrenzen. Denn viele sind selbst Muttersprachlern nicht geläufig.

Also programmierte Wardle ein neues Spiel, in dem seine Frau ihr unbekannte Wörter aussortieren soll. So sind es nun noch rund 2500 Wörter, die überhaupt infrage kommen. Bei täglich einem Rätsel gehen dem Spiel also so schnell nicht die möglichen Lösungen aus.

