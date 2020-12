100 Tage im Amt – Er führt die Uni im Corona-Modus Michael Schaepman, der neue Rektor der Universität Zürich, sucht nach dem Studium der Zukunft. Und er erklärt, was die Uni gegen Studenten unternimmt, die bei Onlineprüfungen schummeln. Matthias Scharrer

Die Uni-Gebäude stehen derzeit ziemlich leer, wenn nicht gerade Rektor Michael Schaepman für ein Foto posiert. Foto: Keystone

Der Geograf Michael Schaepman ist es gewohnt, aus dem Weltall via Satellitenbilder auf die Erde zu blicken. Sein angestammtes Forschungsgebiet ist die Fernerkundung. Nun ist der schweizerisch-niederländische Doppelbürger seit 100 Tagen Rektor der Universität Zürich (UZH).

«Ich sehe eine sehr verstreute Uni.» Michael Schaepman, UZH-Rektor

Am Mittwoch lud er zu einem Mediengespräch via Zoom. Was fällt ihm auf, wenn er aus dem Weltall auf die Uni Zürich blickt? «Ich sehe eine sehr verstreute Uni», sagt Schaepman. Aktuell verteile sie sich auf 260 Gebäude, von Schlieren über Oerlikon bis zum Balgrist. Der Rektor hält fest: «Wir wollen eine Stadt-Universität sein. Begegnungen sind ein Qualitätsmerkmal eines Studiums.»