Bussenverteiler in Winterthur – Er gab Parksündern keine Busse, wenn sie dafür wohltätig spendeten Ein Mann, der im Auftrag der Stadtpolizei Parkbussen verteilte, ist wegen Bestechung verurteilt worden. Er sagt, er habe es nur gut gemeint. Jigme Garne

Der Bussenverteiler machte Parksündern einen Deal: Wenn sie eine Spende machten, ziehe er die Busse zurück. (Symbolbild) Foto: Keystone

«Es nagt an mir, dass ich wegen so einem Seich verurteilt werde», sagt der Rentner. «Ich bin ein alter Mann und habe mich zeitlebens richtig verhalten. Ich habe es nur gut gemeint.»

Als Mitarbeiter einer privaten Firma stellte er im Auftrag der Stadtpolizei Winterthur Parkbussen aus. Dabei nahm er es nicht immer so genau: In mehreren Fällen bot er den fehlbaren Autofahrern an, die Busse zurückzuziehen, wenn sie stattdessen die Hälfte des Betrags an eine wohltätige Organisation spendeten.

Ein Mann bedrohte ihn an Leib und Leben

Angefangen habe es damit, dass ihn Parksünder anschnauzt hätten, weil er seiner Arbeit nachgegangen sei, erzählt er. «Ein Mann bedrohte mich an Leib und Leben, als ich die Busse schrieb. Andere haben mich fotografiert und Druck ausgeübt.» Es sei erstaunlich, wie häufig in Winterthur falsch parkiert werde. An einem normalen Tag habe er gut 15 Bussen ausgestellt. Dabei habe er immer wieder Ausreden zu hören und Aggressionen zu spüren bekommen, obwohl die Bussgelder meistens nur 40 Franken betragen hätten.

Den Deal mit der Spende, den er nach eigenen Angaben erstmals im Mai 2017 einem Autofahrer anbot, hielt er deshalb für eine Win-win-Situation. Die Parksünder wurden dadurch besänftigt. Er sagt, er hätte wie andere Überwacher ein Auge zudrücken können, wenn der Lenker komme, bevor die Busse geschrieben sei. «Die Stadt Winterthur hätte dann sowieso nichts bekommen. Aber so gab es wenigstens für eine gemeinnützige Organisation etwas Geld.» Ein Fahrer habe gar versprochen, zum Dank mehr zu spenden.

«Moralisch habe ich nicht falsch gehandelt»

Im Herbst 2019 aber zeigte ihn ein Fahrer an, der seinen Lieferwagen in Oberwinterthur falsch parkiert hatte. Der Beschuldigte sagt: «Er hat mich falsch verstanden und dachte, dass ich das Geld in den eigenen Sack stecken wollte.» Laut Strafbefehl hat er dem Fahrer angeboten, die Busse zurückzuziehen, wenn er ihm 20 Franken übergebe.

Gegenüber den Untersuchungsbehörden gab der Bussenverteiler an, in rund zehn weiteren Fällen die Bussen nicht ausgestellt zu haben. «Ich habe nichts Schlechtes darin gesehen und es erzählt. Ich finde auch heute noch, dass ich moralisch sicherlich nicht falsch gehandelt habe. Gesetzlich aber offenbar schon.»

Er habe noch am gleichen Tag gekündigt. Er sei dieser Arbeit nicht primär aus finanziellen Gründen nachgegangen, sondern «damit ich etwas zu tun habe und etwas Sinnvolles mache».

Er leitete Geld an eine Kirche weiter

Korrupt sei doch, wenn man Bussengelder selbst einsacke, aber das habe er nie getan. In einem Fall habe er gar selbst die Einzahlung vorgenommen: «Der Fahrer sagte, er müsse zum Flughafen und habe keine Zeit. Deshalb drückte er mir 20 Dollar in die Hand, die ich spenden sollte.» Er habe das Geld dann im eigenen Namen an eine kirchliche Organisation weitergeleitet.

Die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland beurteilt die Rechtslage anders. Gemäss dem rechtskräftigen Strafbefehl hat sich der Rentner mehrfach bestechen lassen. Um den Straftatbestand der Bestechung zu erfüllen, muss man kein Geld in die eigene Tasche stecken. Laut Strafgesetzbuch genügt es, dass der Bussenverteiler im Zusammenhang mit seiner amtlichen Tätigkeit für «einen Dritten einen nicht gebührenden Vorteil fordert, sich versprechen lässt oder annimmt». Sprich: Bestechung ist Bestechung, auch wenn der Zweck ein guter ist.

Hohe Strafe habe ihn irritiert

Der Beschuldigte erhält eine bedingte Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 120 Franken (10’800 Franken) und eine Busse von 2200 Franken. Zudem muss er die Verfahrenskosten in Höhe von 3200 Franken tragen.

Das hohe Strafmass habe ihn «böse überrascht», sagt der Ex-Bussenverteiler. Eigentlich sei sein Vergehen doch eine Kleinigkeit. Die ganze Geschichte mache ihm zu schaffen, auch der Anruf des «Landboten» habe ihn noch einmal aufgewühlt. Er sei eine ehrliche Haut, habe lange in der Armee gedient und sich vorher nie etwas zuschulden lassen kommen.

Ob die Parksünder, die er davonkommen liess, die Busse auch bezahlt haben, weiss er nicht. Er glaubt aber schon daran. «Wenn das mir jemand angeboten hätte, hätte ich die Spende gemacht.»