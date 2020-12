Abgang im Bauamt Pfungen – Er half Pfungen zu wachsen Er hat Pfungens grosse Wachstumsphase von baulicher Seite her begleitet. Nun geht er. Per Anfang Februar 2021 wechselt Bausekretär Reto Amstutz ins Bauamt nach Seuzach. Dagmar Appelt

Bausekretär Reto Amstutz verlässt das Bauamt Pfungen

per Ende Januar. Foto: Marc Dahinden

Ob es darum ging, Bäche für ein Jahrhunderthochwasser zu rüsten, Kreisel zu bauen oder Häuser abzunehmen – in Pfungen führte in den letzten 15 Jahren praktisch kein Bauprojekt an Reto Amstutz vorbei. In diese Zeit fielen wichtige bauliche Entwicklungen mit grossen Quartierplanverfahren, enormen Bautätigkeiten und schulische Bauvorhaben.

Wie viele Bauprojekte er schon begleitet hat, weiss Amstutz nicht. «Doch es waren einige.» Seit 2005 führt der 43-Jährige das Bauamt in Pfungen in einer Art «One-Man-Show», wie er ungezwungen sagt. «Ich durfte von der Verwaltung her ein breites Spektrum abdecken.» Er zählt auf: Hochbau, Tiefbau, Werkleitungen und Liegenschaften. In seiner Zeit als Bausekretär ist Pfungens Bevölkerung von knapp 2500 auf ungefähr 3900 Einwohner angewachsen. «Und die Leute auf der Strasse grüssen mich immer noch», sagt der langjährige Bausekretär mit einem Augenzwinkern.