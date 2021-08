Homosexuelle im Militär – Er hat bei Schwulenwitzen mitgelacht – und dann die Armee verändert Homosexualität war in der Schweizer Armee bis 1992 verboten. Der schwule Oberst Beat Steinmann hat diese Zeiten erlebt und lange geschwiegen. Heute hat er grossen Anteil daran, dass sich die Armee geöffnet hat. Christian Zürcher

Beat Steinmann machte im Militär jahrelang ein Geheimnis um seine Sexualität. Besonders schlimm: Offiziersbälle. Foto: Urs Jaudas

Es gab die blöden Momente, die himmeltraurigen und die gar nicht lustigen. Beat Steinmann hat sie alle erlebt. Besonders schlimm waren die Offiziersbälle. «Das war manchmal richtig scheisse», sagt er – und lacht.

Der 64-Jährige ist Oberst im Generalstab mit über 1700 Diensttagen und heute ausser Dienst. Er machte 1978 die Rekrutenschule und bildete in den 1980er- und 90er-Jahren als Instruktor während zehn Jahren junge Kader aus. Dazu gehörte auch der Offiziersball am Ende des Lehrgangs. Für die Jungen der Höhepunkt, für Steinmann das Gegenteil. Jedes Jahr verriet er ein bisschen sich selbst. Mit einem Mann an den Ball kommen: undenkbar. Einmal kam er mit einer Frau, die anderen Male allein.