Cevi feiert Jubiläum – Er hat den Cevi populär gemacht Vor 60 Jahren gründete Rolf Wehrli den Cevi Seuzach, 20 Jahre später auch die Abteilung in Hettlingen. Mit seinen Ideen hat er die Jugendorganisation nachhaltig geprägt. Elena Willi

Für Rolf Wehrli ist die Natur zentral für ein gelungenes Cevi-Programm. Foto: Marc Dahinden

Mit zehn Jahren schickten Rolf Wehrlis Eltern ihn in den Cevi, den Christlichen Verein junger Männer. «Ich war ein Einzelkind, und sie fanden, ich müsse andere Kinder kennen lernen», sagt Rolf Wehrli, der heute in einer Wohnung in Winterthur lebt. Seine Eltern hätten wohl kaum gedacht, in welche Bahnen sie das Leben ihres Sohnes damit lenken würden.