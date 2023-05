Gastronomie in Ellikon an der Thur – Er hat den Geist der Vergangenheit ausgetrieben Nach einem Tiefpunkt im Jahr 2020 entschied sich der Steinfels-Wirt Ernst Oertli, sein Restaurant umzubauen. Nun sind die Arbeiten abgeschlossen, und er steht wieder in der Küche. Fabienne Grimm

Das Steinfels im neuen Look: Von seiner Schauküche aus sieht Ernst Oertli, wann seine Gäste bereit sind für den nächsten Gang. Foto: Enzo Lopardo

Wer das Steinfels noch von früher kennt und das Traditionsrestaurant in Ellikon an der Thur dieser Tage betritt, könnte meinen, er habe sich in der Tür geirrt. Die braunen Holzbänke und Tische sind verschwunden, ebenso der Tresen. Und wo sich einst der Eingang zur Küche befand, steht heute eine Wand. Erst wenn Wirt Ernst Oertli seinen Kopf in Richtung Tür streckt, wird klar: Das Steinfels gibt es noch, wenn auch in einem anderen Gewand.