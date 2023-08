Tierische Freundschaft in Pfungen – Er hat eine Rabenkrähe aufgepäppelt – nun fehlt vom Vogel jede Spur Auf einer Velotour fand Roland Hoffmann im Gebüsch eine schwächelnde Rabenkrähe. Der Pfungemer hat den Vogel über mehrere Wochen wieder gesund gepflegt, bis dieser plötzlich verschwand. Fabienne Grimm

Fast zwei Monate lang waren Rabe Gogo und Roland Hoffmann unzertrennlich. Foto: Roland Hoffmann

Es klingt wie eine Geschichte aus einem Kinderbuch: ein Rabe, der sich mit einem Menschen anfreundet. Doch genau das ist in Pfungen passiert, wie das Onlineportal «Züri Today» berichtete.

Alles habe mit einem verzweifelten Gekrächze begonnen, das aus einem Busch an der Töss in seine Ohren gedrungen sei, erinnert sich Hoffmann bei einem Telefongespräch mit dieser Zeitung an den Mittwoch Ende Mai. Hoffmann war mit seinem Velo unterwegs, vernahm das Geräusch und schaute nach. Unter den Blättern entdeckte er eine junge Rabenkrähe. «Sie sah aus wie eine schwarze Kugel.»

Rabenkrähe und Kolkrabe – das ist der Unterschied Rabenkrähen, Elstern, Eichelhäher oder Kolkraben – sie alle zählen zur Familie der Rabenvögel. Bei den schwarzen Vögeln, die man in der Schweiz häufig sieht, handelt es sich meist um Rabenkrähen. Seltener ist der Kolkrabe. Er ist grösser und hat einen leicht gekrümmten Schnabel. Umgangssprachlich werden aber sowohl Kolkraben als auch Rabenkrähen oft als Raben oder Krähen bezeichnet.

Hoffmann entschied sich, den Raben aufzuheben. «Ich sehe nicht gerne, wenn Tiere leiden, und wollte überprüfen, ob er verletzt ist.» Der Vogel war schwach, konnte kaum seinen Kopf anheben. Als Hoffmann ihn auf einen Ast absetzte, fiel er sogleich wieder herunter. «Da wusste ich: Es ist eine Frage der Zeit, bis der Marder ihn holt.» Hoffmann entschied sich, dem Raben zu helfen, und nahm ihn mit in seinen Veloladen, den er in Pfungen führt.

Zu Beginn war der Rabe stark geschwächt. Sein Kopf hing kraftlos herunter. Foto: Roland Hoffmann

Dort sah sich der Pfungemer mit der Frage konfrontiert: «Was jetzt?» Er rief den Tierrettungsdienst an. Doch man teilte ihm mit, dass man keine Raben aufnehmen dürfe. Stattdessen solle er sich an den Wildhüter wenden. «Das wollte ich auf keinen Fall», sagt Hoffmann. «Ich war mir sicher, dass dieser den Raben nicht aufpäppeln, sondern im schlimmsten Fall töten wird.» Auf Anfrage sagt der Tierrettungsdienst, das Fischerei- und Jagdgesetz verbiete die Aufzucht von gewissen Wildvögeln, darunter auch Rabenvögeln. Deshalb müsse man entsprechende Anfragen an den Wildhüter verweisen.

Gemeinsam mit dem Velo unterwegs

Hoffmann sprang selber in die Bresche. Er recherchierte im Internet, was Raben fressen, und schaute sich auf Youtube Dokumentationen über die intelligenten Tiere an. Über mehrere Tage hinweg päppelte er Gogo – so taufte er den Vogel – auf, fütterte ihn alle drei Stunden und tröpfelte ihm mit einer Pipette Wasser in den Rachen. «In unserer Velowerkstatt haben wir für Gogo einen Ast in den Schraubstock gespannt», erzählt Hoffmann. Darauf habe der Rabe tagsüber gesessen und die Menschen beobachtet. «Am Abend habe ich ihn dann wieder nach Hause genommen.»

«Ich wollte kein Haustier, sondern wollte ihm eine Chance geben, dass er wieder selber leben kann.» Roland Hoffmann aus Pfungen

Langsam, aber sicher gewann Gogo seine Kraft zurück. Damit begann für Hoffmann eine neue Herausforderung: Sein Ziel sei gewesen, Gogo möglichst viel Selbstständigkeit zurückzugeben. «Ich wollte kein Haustier, sondern wollte ihm eine Chance geben, dass er wieder selber leben kann.»

Anfangs konnte Gogo noch nicht fliegen, doch Roland Hoffmann brachte es ihm bei. Video: Roland Hoffmann

Hoffmann versteckte vermehrt Futter im Garten, damit der Rabe selber danach suchen musste. Er zeigte Gogo, wo die Himbeeren sind, und brachte ihm das Fliegen bei. «Dafür habe ich ihn auf meinen Arm gesetzt und diesen dann rauf und runter bewegt», erzählt Hoffmann. Zuerst flatterte Gogo so nur einige Meter weit, mit der Zeit schaffte er es bis auf den Zwetschgenbaum. Dort verbrachte Gogo dann auch die meiste Zeit, anfangs nur tagsüber, später auch in der Nacht. «Ich wollte Gogo auswildern, wusste aber auch, dass das schwierig werden könnte, weil er bereits sehr abhängig war von mir.»

Einen Vogel gefunden? – Das können Sie tun Grundsätzlich dürfen Wildvögel im Kanton Zürich nicht nach Hause genommen und gefüttert werden. Wer einen Vogel findet, soll Folgendes beachten: Zuerst einmal gilt: Ruhe bewahren. Viele Jungvögel, die man auf dem Spaziergang antrifft, sind nicht verletzt und werden von den Eltern weiterhin gefüttert. Sie brauchen also keine menschliche Unterstützung.

Ist der Vogel auf einer Strasse oder eine Katze in der Nähe, kann man ihn an einen sicheren Platz in der Umgebung setzen. Die Elterntiere füttern das Tier auch weiter, wenn es durch Menschen angefasst wurde.

Ist das Tier verletzt oder man beobachtet, dass auch nach einer langen Zeit keine Elterntiere auftauchen, sollte man das Tier in eine Pflegestation bringen. Das Aufziehen von Jungvögeln erfordert viel Fachwissen.

Wer unsicher ist, kann sich 365 Tage im Jahr während der Bürozeiten bei der Vogelwarte Sempach unter 041 462 97 00 melden. Auch der Tierrettungsdienst Winkel hilft unter der 24-Stunden-Notrufnummer 0800 211 222 weiter. Die Einsatzzentrale kann die Finder beraten und – falls notwendig – einen Transport organisieren. Falls aufgrund der gesetzlichen Vorgaben das Tier nicht selber transportiert werden darf, wird an die entsprechende Fachstelle, den entsprechenden Wildhüter verwiesen.

Auf der Website der Vogelwarte gibt es ausserdem eine Entscheidungshilfe, an der man sich orientieren kann: www.vogelwarte.ch/de/voegel/ratgeber/vogel-gefunden

Sämtliche der Jagdgesetzgebung unterstellten Tierarten dürfen ohne Sonderbewilligung der zuständigen Behörde weder gefangen gehalten noch gepflegt werden. Gerade bei Rabenvögeln sei die Gefahr gross, dass die Tiere sehr schnell auf den Menschen geprägt würden. Deshalb sei es umso wichtiger, die Tiere in professionelle Hände zu geben, sagt Thorsten Wiegers von der Vogelwarte. «Auch Rabenvögel sind Wildtiere, die nach erfolgreicher Pflege wieder in die Freiheit entlassen werden müssen.»

Tatsächlich bildete sich zwischen dem Raben und Hoffmann eine besondere Beziehung: «Wir sassen teilweise stundenlang gemeinsam im Liegestuhl im Garten», erzählt der 51-Jährige. Gogo habe ihm jeweils am Ohr geknabbert oder sich an ihn gekuschelt. Auch mit dem Velo waren die beiden regelmässig unterwegs: «Gogo sass entweder auf dem Lenker und streckte die Flügel aus oder flog mir hinterher.»

Hoffmann und Gogo waren oft gemeinsam mit dem Velo unterwegs. Video: Roland Hoffmann

Manchmal habe Gogo aber auch richtig nerven können. Zum Beispiel dann, wenn er ihm mit seinem Schnabel auf den Kopf geklopft, ihm und seiner Familie beim Nachtessen in Socken gebissen oder ihn am Morgen früh aus dem Bett gekrächzt habe. «Ab und zu hat er Brotstücke zwischen unseren Zehen versteckt.»

Die Intelligenz des Vogels habe ihn besonders beeindruckt, erzählt Hoffmann. «Er hat uns Menschen und andere Tiere stets beobachtet und so sehr viel gelernt.» So habe er zum Beispiel so getan, als würde er sein Futter verstecken, wenn ein anderer Vogel in Sichtweite war. «Wenn dann der andere Vogel im vermeintlichen Versteck nachgeschaut hat, hat er es an einem anderen Ort tatsächlich versteckt.» Und einmal, als Gogo nach einem Bad so nass war, dass er nicht mehr fliegen könnte, habe er seine Flügel ausgebreitet und sich in die Sonne gestellt. «Er hat gemerkt, dass er so schneller trocknet, das war verrückt.»

Rabe Gogo und Roland Hoffmann freundeten sich an und verbrachten viel Zeit miteinander. Video: Roland Hoffmann

Das Zusammenleben mit Gogo beschreibt Hoffmann als eine «wunderbare Erfahrung» – eine, die vor wenigen Wochen ein jähes Ende nahm. Hoffmann erinnert sich gut: «Es war der 25. Juli, und ich bin etwas später aufgestanden als sonst.» Am Morgen habe er Gogo draussen noch gehört, doch als er später nach ihm gesucht und gerufen habe, habe er ihn nicht wiedergefunden. Seither fehlt von Gogo jede Spur.

Was genau mit seinem Raben passiert sei, wisse er nicht, sagt Hoffmann. «Ich habe keine Spuren gefunden, die darauf hindeuten, dass er von einer Katze oder einem anderen Vogel attackiert worden ist.» Vielleicht habe ein Fuchs den Vogel gepackt, oder es habe ihn jemand eingefangen. «Am schönsten wäre es natürlich, wenn er sich einfach gesagt hätte: So, jetzt fliege ich weg.»

Die Zeit mit Gogo möchte er nicht missen, sagt Hoffmann. «Raben haben einen schlechten Ruf, dabei sind sie wunderbare Tiere.» Er ist überzeugt: «Raben sind keine Plage, sondern extrem intelligent.» Er hoffe, dass er seinen Gogo irgendwann wiedersehen werde. «Das wäre eine riesengrosse Überraschung.»

