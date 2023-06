BMX-Weltmeister Simon Marquart – Er hat sich vom Resultatdenken verabschiedet Konkrete Rangziele? Simon Marquart, Winterthurer Sportler des Jahres 2022, hat keine mehr. Oliver Meile

Simon Marquart bleibt noch viel Zeit, um Resultate für die Olympia-Selektion zu liefern. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Die Erfolge in den letzten Jahren haben ihn gelassen gemacht. Der Gesamtweltcup-Sieger von 2021 und aktuelle Weltmeister vertraut auf seine Stärken. Simon Marquart hat sich etwa auch von den schwachen Weltcup-Resultaten am Ende der Saison 2022 mit mehreren Klassierungen zwischen Platz 20 und 42 nicht beunruhigen lassen. Oder dem Umstand, dass er im Qualifikationsranking für die Olympischen Spiele 2024 erst am Mittwoch erstmals auf eine Position kletterte, die ihm einen der aktuell zwei Schweizer Plätze in Paris verschaffen würde. «Wir sind noch über ein Jahr von den Spielen entfernt», sagt er. Will heissen: Es bleibt noch sehr viel Zeit. Die Aussagekraft des Rankings, das über die Zahl der Quotenplätze entscheidet, aber auch der nationalen Rangliste ist sowieso noch beschränkt.