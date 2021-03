Pfadis neue Attraktion – Er hebt die Mannschaft aufs nächste Level Wer wie Rastko Stojkovic über 500 Tore in der Champions League schiesst, darf sich zu den Grossen im Handball zählen. Jetzt spielt er für Pfadi Winterthur und bewirkt hier einiges. Urs Stanger

Die Verstärkung, die sich Pfadi erhofft hat: Rastko Stojkovic in der Axa-Arena. Madeleine Schoder/Tamedia

Pfadis achter Sieg in Serie war vollbracht, als sich in der St. Galler Kreuzbleiche ein kurzer Wortwechsel abspielte. Andy Dittert, St. Otmars Sportchef, gratulierte Adrian Brüngger, dem Winterthurer Trainer, und sagte: «Der 40-Jährige macht euch noch zum Schweizer Meister.» Brüngger wollte dem nicht widersprechen. Einen Einwand hatte er allerdings: «Er ist erst 39...»

Seit dem 21. Januar ist Rastko Stojkovic in Winterthur, bis zum Saisonende wird er bleiben. Nicht zum ersten Mal hinterliess der 39-jährige Kreisläufer einen bleibenden Eindruck: Am Sonntag in St. Gallen buchte er acht Tore zum 27:25-Sieg.