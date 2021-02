Landluft-Kolumne – Er heisst Homo Homeofficium und klebt am Sessel Bewegungslos den ganzen Tag vor dem Laptop sitzen und am Abend noch schnell im Dunkeln joggen? Es gibt eine Alternative. Dagmar Appelt

Die Landluft wirbelt die Kühe durch die Luft. Illustration: Ruedi Widmer

Eine neue Spezies ist geboren. Der Homo «Homeofficium». Der Heimarbeitsmensch zeichnet sich dadurch aus, dass er nicht mehr täglich ins Büro muss. Stattdessen sitzt er zu Hause vor dem Laptop und bewegt sich den ganzen Tag kaum. Am Abend merkt er es schmerzlich. Die Knochen tun weh, und die Muskulatur ist verkürzt. So ganz ist der neue Homeoffice-Mensch noch nicht in der Evolution angekommen. Sonst würde er auch im Sitzen elastisch bleiben.

Der Homo Homeofficium reckt und streckt sich also und stellt erschrocken fest: Das genügt bei weitem nicht, um den ganzen Tag, den er auf dem mehr oder weniger bequemen Bürostuhl mehr oder weniger unbeweglich verbracht hat, wieder gut zu machen.

Aus reiner Vernunft und nicht etwa, weil er Lust dazu hat, steigt er am Abend etwas steif in die Winterschuhe, schlüpft in die Daunenjacke und stülpt sich die Mütze über den Kopf. Dass er die Trainerhose noch anhat, sieht in der bereits einsetzenden Dunkelheit ja sowieso keiner. Er stapft los, egal wohin, sich einfach bewegen und Luft schnappen, lautet die Devise.

Ja, der Mensch ist eben kein statisches Gebilde, denkt er sich beim Laufen. Die passende Redensart folgt auf dem Fuss: Wer rastet, der rostet. Und plötzlich steht ihm die arme Ossinger Brücke vor Augen. Die rostet auch ganz allein vor sich hin. Weil sie Probleme mit der Statik hat, dürfen die Züge sie nicht mehr befahren.

Am nächsten Abend sieht man den Homeoffice-Menschen ganz vorsichtig über die Brücke täppeln. Denn, so hat er irgendwo aufgeschnappt, je langsamer man sich auf ihr bewege, desto weniger merke sie es. Wie heisst jetzt schon wieder die andere Volksweisheit? Ah ja: Eile mit Weile.