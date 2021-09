Tipps von der Tischtennis-Legende – Er ist 76 – und an der Platte noch immer ein Vulkan Leo Albicker brilliert mit seiner Vorhand seit einem halben Jahrhundert. In Bars und Parks wächst derweil eine Szene von neuen Rundlauf-Königinnen heran. Tim Wirth

Die grösste Stärke von Leo Albicker: Seine Vorhand. Die grösste Schwäche: Seine Nerven. Foto: Urs Jaudas

Es gibt Abende, da verlässt Leo Albicker seine Wohnung in Zürich-Affoltern, fährt in eine Sporthalle, nimmt dort seinen Tischtennisschläger aus seinem violetten Etui und fegt dann in drei Sätzen einen 20-Jährigen weg. Wie er sich danach fühlt? «Das müssen Sie nicht mich fragen», sagt Albicker. «Das müssen Sie denjenigen fragen, der nach der Niederlage nach Hause geht und dort erzählen muss, dass er gerade gegen einen Grossvater verloren hat.»

All das erzählt Leo Albicker in seiner italienischen Stammbar Nocciolina hinter dem Paradeplatz. Manchmal versteht man ihn nicht gut, weil er gegen die laute elektronische Musik ankämpfen muss. Im Leben des 76-Jährigen hat sich viel verändert. Sein Beruf, Schriftsetzer, wurde wegdigitalisiert. Dort, wo er beschaulich aufwuchs, thronen heute die Betonbrocken der Europaallee. Seine zwei Kinder sind längst ausgezogen.