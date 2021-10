Jannic Störchli bei Pfadi Winterthur – Er ist der letzte Winterthurer Kreisläufer Als Rastko Stojkovic im letzten Winter zu Pfadi kam, musste Jannic Störchli ins zweite Glied zurückstehen. Nun zeigt sich: Das hat sich gelohnt, auch für Störchli. Gregory von Ballmoos

Jannic Störchli beim Abschluss. Der Winterthurer Kreisläufer kommt immer besser in Form. Foto: Martin Deuring

Er ist über 190 Zentimeter gross und über 103 Kilogramm schwer. Jannic Störchli ist ein riesiger Kerl – eigentlich. Am Dienstag war er eher 190 Zentimeter klein und 103 Kilogramm leicht. Seine Gegner von Orlen Wisla Plock im European-League-Spiel überragten ihn in der Höhe wie auch in der Breite. Leon Susnja, 206 Zentimeter und 113 Kilogramm, und Mirsad Terzic, 196 Zentimeter und 110 Kilogramm, hatten Störchli genauso im Griff, wie Orlen Wisla Plock Pfadi im Griff hatte.

Der 23-jährige Schweizer Störchli spricht von einem Klassenunterschied, es sei schwierig, mit dem aktuellen Kader gegen einen solchen Gegner zu bestehen. Doch Störchli sagt auch: «Es hat vielleicht gutgetan, zu sehen, dass, nur weil ich in der Schweiz stärker bin als die Gegner, dies international noch gar nichts bedeutet.» In der Schweizer Handball-Liga gehört Störchli zu den besten Kreisläufern. Das verdanke er auch einem internationalen Topspieler, erzählt Störchli. «Von Rastko Stojkovic konnte ich im letzten Jahr sehr viel abschauen», sagt er. Stojkovic sei menschlich und spielerisch «riesig».