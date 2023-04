Gastronomie in der Region Winterthur – Er ist der neue Gastgeber in der Sonne Seuzach Gastronom Armin Waldvogel aus Brütten übernimmt den Betrieb der Sonne in Seuzach. Das Restaurant bleibt aber im Besitz des Ehepaars Jäger. Jonas Gabrieli

Armin Waldvogel (Mitte) leitet die Sonne in Seuzach ab nächstem Monat. Foto: PD

Monika und Stephan Jäger ziehen sich – «nach fünf Jahren, fünf Monaten und fünf Tagen» – vom Betrieb der Sonne in Seuzach zurück, wie sie per Mail an ihre Stammgäste schreiben. Bereits im Mai wird Armin Waldvogel aus Brütten die Pacht übernehmen. «Er ist für uns eine sehr, sehr gute Lösung», sagt Stephan Jäger auf Anfrage. Das Ehepaar bleibt im Besitz der Liegenschaft. Die Sonne gehört zu den Toprestaurants der Region Winterthur. «Gault Millau» zeichnete sie vor eineinhalb Jahren mit 14 Punkten aus.