Chief Transition – Er ist in den nächsten Wochen Bidens wichtigster Mann Ted Kaufman leitet Joe Bidens Team für den Übergang. Die Gesetze dafür hat er selbst geschrieben. Darin findet sich ein wichtiges Detail, das Trump-Administration Sorgen macht. Torsten Denkler aus New York

Er wird die Personalauswahl Bidens Versprechen verwirklichen und mit ausgestreckter Hand auf politische Gegner zuzugehen: Ex-Senator Ted Kaufman (81). Foto: Jonathan Ernst (Reuters)

Es ist immer gut, jemandem im Team zu haben, der sich auskennt. Und Joe Biden hat da so einen im Team. Es ist der frühere Senator Ted Kaufmann. Der leitet jetzt das Übergangsteam des gewählten Präsidenten. Und ist praktischerweise derjenige, der das Gesetz mitgeschrieben hat, mit dem seit 2016 dieser Übergang von einer Präsidentschaft auf eine andere geregelt ist.

Die Übergabe ist jetzt schon eine diffizile Angelegenheit. Mit einem amtierenden Präsidenten, der den Sieg von Biden einfach nicht anerkennen will. Und zugleich der Notwendigkeit, Bidens Präsidentschaft in die Spur zu bringen.

Tausende Stellen müssen besetzt werden

Biden muss bis zu seiner Amtsübernahme am 20. Januar eine komplett neue Administration an den Start bringen. Mehrere tausend Stellen gilt es zu besetzten. Und natürlich muss das ganze irgendwie finanziert werden. Um all das kümmert sich jetzt der 81 Jahre alte Ingenieur und Kurzzeit-Senator Ted Kaufmann. Er ist für die kommenden zweieinhalb Monate der mächtigste Mann im Biden-Team – nach Biden natürlich.

Kaufmans Aufgabe wird auch sein, schon in der Personalauswahl Bidens Versprechen zu verwirklichen, mit ausgestreckter Hand auf politische Gegner zuzugehen. Was auch bedeutet, dass nicht jeder Republikaner um sein Amt fürchten muss, solange er was auf dem Kasten hat. Manch langjähriger Mitarbeiter der Administration dürfte eine gute Erinnerung an Kaufmann haben. Als Senator hatte er die schöne Angewohnheit, einmal in der Woche eine Rede zu halten, in der er einen verdienten Mitarbeiter der Administration für gute Arbeit würdigte.

Kaufmann und Biden sind sich so vertraut, wie es sonst wohl nur engste Freunde sind. Er stiess Anfang 1972 zu Biden, der sich damals aufmachte, Senator für den Bundesstaat Delaware zu werden. Kaufman sollte einer von Bidens treuesten Weggefährten werden. Der noch junge Biden gewann die Vorwahl in dem Jahr überraschend gegen einen erfahrenen Amtsinhaber. Und dann auch erwartungsgemäss die Hauptwahl. Biden machte Kaufmann zunächst zum Chef seines Büros in Delaware. Und 1976 dann zu seinem Stabschef in Washington. Kaufman behielt den Job fast 20 Jahre bevor er 1995 ausstieg.

Einen Ruf für die Ewigkeit erwarb sich Kaufman mit dem Gesetz, das die Übergangsphase zwischen zwei Präsidentschaften regelt.

Im Januar 2009 startete Kaufman kurz nach der Finanzmarktkrise eine kurze aber effektive politische Karriere. Barack Obama hatte im Herbst zuvor mit Joe Biden an seiner Seite die Präsidentschaft gewonnen. Biden musste sein Mandat als Senator aufgeben. Und sicher nicht ohne Bidens Zutun wurde Ted Kaufmann dazu berufen, die verbleibenden zwei Jahre von Bidens Amtszeit im Senat auszufüllen.

Kaufmann hat Freunde in fast allen politischen Lagern. Linke zollen ihm Respekt, weil er nach der Finanzmarktkrise einige scharfe Gesetze gegen die Geld-Industrie auf den Weg gebracht hat. Er gilt zudem als moderater Demokrat und Institutionalist, der fest daran glaubt, dass ein funktionierender Staatsapparat ein Segen für das Volk ist.

Einen Ruf für die Ewigkeit aber erwarb sich Kaufman mit dem Gesetz, das die Übergangsphase zwischen zwei Präsidentschaften regelt. Er hat es zusammen mit seinem republikanischen Kollegen Michael Leavitt ausgehandelt. Es trägt beider Namen: «Edward ‹Ted› Kaufman and Michael Leavitt Presidential Transitions Improvements Act.»

Die Republikaner machen nicht mit

Das Gesetzt regelt unter anderem, dass ein unterlegener Amtsinhaber nicht erst seine Niederlage eingestehen muss, bevor das Übergangsteam seines gewählten Nachfolgers loslegen kann. Bidens Leute haben deshalb jetzt schon Räume, Computer und Telefone zur Verfügung gestellt bekommen.

So war es zumindest angekündigt. Das Weisse Haus aber hat inzwischen offenbar die Order ausgegeben, nicht mit Bidens Team zusammenzuarbeiten. Weshalb sich jetzt die zuständige oberste Chefin der Bundesliegenschaften, Emily Murphy, weigert, Papiere zu unterzeichnen, die 6,3 Millionen Dollar Unterstützung für den Übergangsprozess freigeben würden und Bidens Team Zugang zu Informationen der Administration garantieren würde. Ted Kaufmann dürfte auf solche Winkelzüge vorbereitet sein. Wie gesagt: Er hat das Gesetz geschrieben.