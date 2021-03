Impfung gegen Corona in Winterthur – Er ist Mister Impfzentrum Thomas Kraft (63) ist seit über 20 Jahren Projektleiter beim Freilichtspektakel Karl’s kühne Gassenschau – und leitet nun das Impfzentrum Winterthur. Für diesen Job erhält er aber kaum Applaus. Im Gegenteil. Thomas Münzel

Schon sehr bald wird das einer der meistbesuchten Orte in Winterthur sein: Projektleiter Thomas Kraft beim Eingang des Impfzentrums auf dem Rieter-Areal in Töss. Foto: Marc Dahinden

Die Mitarbeitenden des Impfzentrums Winterthur haben in den letzten Wochen immer wieder böse Anrufe und E-Mails erhalten. «Macht endlich vorwärts!» oder «Ihr habt von nix eine Ahnung!», hiess es da beispielsweise. Doch Impfzentrums-Projektleiter Thomas Kraft und sein siebenköpfiges Team lassen sich nicht beirren. Denn sie wissen, was sie tun. Der Zeitplan stimmt. Die Infrastruktur steht. Die Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verläuft planmässig. Laut Kraft wird das Impfzentrum Winterthur an der Klostergasse 22 seine Tore wie vorgesehen am 6. April öffnen können.