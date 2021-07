Weltrekordler Karsten Warholm – Er ist Weltmeister, doch sein Trainer schimpft: «Du bist zu dick!» Der Norweger ist superschnell und hat alles, was es zum Star seines Sports braucht: Charisma, Schalk, Showtalent – und einen listigen Trainer. Christian Brüngger

Liebt Faxen und das Spiel mit dem Publikum: Norwegens Weltrekordhalter Karsten Warholm (25). Foto: David J. Phillip (Keystone)

Was macht einer, der soeben zur schnellsten Zeit je eines Europäers über 400 m Hürden gestürmt ist? Er drückt noch ein paar Liegestütze auf die Bahn. So sah das 2019 im Letzigrund aus.

Karsten Warholm heisst dieser superschnelle Norweger und ist wahrlich kein Weltklasse-Leichtathlet ab Stange. Der 25-Jährige hat das, was Musiker und Produzent Chris von Rohr einst mit «meh Dräck» umschrieb: Er ist ein Mensch mit Kanten – und darüber hinaus mit ansteckender Lust an seinem Beruf.

Denn wer Warholm in seinem Freiluftbüro zuschaut, kann oft nicht anders, als elektrisiert zu sein. Was dieser Wikinger schon vor dem Start für ein Spektakel abliefert, um sich so richtig hochzuschaukeln, ist grosses Kino: Er schreit, klatscht, grimassiert – und stürmt dann nach dem Startschuss los, als gebe es kein Morgen.