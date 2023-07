Von Basel nach Winterthur – Ltaief ist wieder da Sayfallah Ltaief kehrt erneut leihweise zum FC Winterthur zurück. Der Flügel gehört zwar weiterhin dem FC Basel, doch dort haben sie offensichtlich keine Verwendung für ihn. Gregory von Ballmoos

Sayfallah Ltaief trägt auch in der kommenden Saison den Dress des FCW. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Am Morgen fehlte Sayfallah Ltaief beim Training des FC Basel. Er sei auf der Suche nach einem neuen Club, hiess es. Am Donnerstagnachmittag war dieser gefunden: Es ist wieder der FC Winterthur. Hierhin leihen ihn die Basler erneut aus.

Ltaief wechselte nach der Aufstiegssaison zum FC Basel, kehrte jedoch bereits nach einem halben Jahr leihweise zum FCW zurück. In Basel hatte er nach einem schwierigen Start eine schwere Zeit. Er vergab gegen Lugano eine Top-Chance und fiel dann ausser Rang und Traktanden. Natürlich half ihm der Trainerwechsel auch nicht, denn Alex Frei war es, der den jungen Flügel «mitnahm». Nun bleibt der 23-Jährige wohl ein ganzes Jahr. Der Vertrag bei Basel behält jedoch seine Gültigkeit.

Beim FC Winterthur kam Ltaief in der Rückrunde auf 15 Spiele und ein Tor. Dieses erzielte der Rechstfuss ausgerechnet per Kopf. Mit ihm bekommen die Winterthurer einen weiteren schnellen Flügel, der die Stürmer mit Flanken füttern soll. Dank der etwas offensiveren und mehr auf Ballbesitz gepolten Ausrichtung des FCW in dieser Saison dürfte auch Ltaief mehr Raum für seine Kreativität haben. Er kann als 1:1-Spieler auf der Seite den Unterschied machen.

Gregory von Ballmoos ist Redaktor und arbeitet in den Ressorts Stadt und Sport. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert und schreibt hauptsächlich über Sicherheitsthemen und den FC Winterthur. Mehr Infos @GvonBallmoos

Fehler gefunden?Jetzt melden.