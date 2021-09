Wundersame Rückkehr eines Trainers - Er kämpfte gegen Corona und Krebs, jetzt lässt er seine Männer fliegen

Biel-Trainer Antti Törmänen – Er kämpfte gegen Corona und Krebs, jetzt lässt er seine Männer fliegen 7 Spiele, 7 Siege – der EHC Biel ist das Team der Stunde. Mittendrin: Der 51-jährige Finne, der vor wenigen Monaten noch sagte: «Trainer sein, jetzt? Unmöglich!» Marco Oppliger

Auf der Erfolgswelle: Mit Antti Törmänen an der Bande ist der EHC Biel an die Tabellenspitze gestürmt. Foto: Pascal Muller (Freshfocus)

51 Jahre alt ist Antti Törmänen am Sonntag geworden. Seinen Geburtstag feierte er ziemlich unspektakulär – oder besser gesagt: Rüebli raffelnd. Törmänen ging in der Küche seiner Frau zur Hand, die für die Mannschaft eine Rüeblitorte backte. So erzählt das der Trainer des EHC Biel lächelnd.

Sie haben gerade richtig gute Laune im Seeland. Was kaum überrascht: 7 Spiele, 7 Siege, Platz 1 in der National League. Trotz diverser verletzter Schlüsselspieler – wie etwa Rückkehrer und Captain Gaëtan Haas – blicken die Bieler auf den besten Start seit dem Wiederaufstieg 2008 zurück. Wer nach Gründen für das Hoch sucht, wird früher oder später beim Trainer landen. Nach einem Jahr Zwangspause steht Törmänen wieder an der Bande. Und das ist alles andere als selbstverständlich.