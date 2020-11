Pfadi-Nationalspieler – Er kennt nur den einen Betriebsmodus Vier Operationen musste Cédrie Tynowski innerhalb von acht Monaten über sich ergehen lassen. Dann kehrte der Rechtsaussen von Pfadi Winterthur und des Nationalteams zurück, als sei er nie weg gewesen. Urs Stanger

Bei der knappen Pfadi-Niederlage in Schaffhausen gab Cédrie Tynowski sein drittes Comeback innerhalb eines Jahres. Deuring Photography

Erst ein Drittel ist vorbei und Cédrie Tynowski hat bereits dreimal so viel gespielt wie in der Saison davor. «Körperlich fühle ich mich so gut, wie schon lange nicht mehr», sagt Pfadis Rechtsaussen, und ergänzt: «Alle Baustellen halten...»

Von denen gabs seit Sommer 2019 einige. Nach seiner ausgezeichneten Saison 2018/19, die er für einmal ohne schwere Verletzungen überstanden hatte, begann die Pechsträhne im August im Testspiel gegen den Bundesligisten Stuttgart mit einem Schlag auf die Wurfschulter. Nach konservativer Behandlung kehrte er im Oktober zurück – von Null auf Hundert: Mit acht Treffern gegen Pelister Bitola war Tynowski gleich der Topskorer jenes Europacupspiels.