Grosses Schweizer Abwehrtalent - Er könnte für vier Länder spielen – und ist stolz, das rote Trikot zu tragen

Schweizer Abwehrtalent Bryan Okoh – Er könnte für vier Länder spielen – und ist stolz, das rote Trikot zu tragen Als der Verteidiger aus Lausanne 16 war, bezahlte Red Bull Salzburg 2 Millionen Euro für ihn. Wer ist der junge Mann, der als Hoffnung für den Schweizer Fussball gilt? Marcel Rohner

Gibt gleich das Kommando: Bryan Okoh nach seinem dritten Aufgebot für die Schweizer U-21. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Gleich vier Flaggen zeigt Bryan Okoh auf seinem Instagram-Profil. Jene der USA, das ist das Land, in dem er zur Welt kam, an das er aber kaum Erinnerungen hat. Jene der Demokratischen Republik Kongo, von dort kommt seine Mutter. Jene Nigerias, von dort stammt sein Vater. Und da ist jene der Schweiz, das Land, für das sich seine Eltern entschieden hatten, als sie Texas verliessen. Das Land, für das Okoh spielen will. «Es macht mich stolz, das rote Trikot zu tragen», sagt er.

Bryan Ikemefuna Okoh, so sein ganzer Name, ist ein Verteidiger aus der Waadt, am Freitag könnte er zu seinem dritten Einsatz für die Schweizer U-21 kommen, in der EM-Qualifikation trifft das Team von Mauro Lustrinelli auf die Niederlande. Die Auswahl hat einen Umbruch hinter sich, die Generation 1998 um Spieler wie Jordan Lotomba oder Kevin Rüegg ist nicht mehr spielberechtigt. Aus dem EM-Kader vom März sind noch acht Spieler dabei. Das gibt Platz für Spieler wie Okoh, er ist der Jüngste im Aufgebot, «ein Junge mit einer riesigen Zukunft, wenn er so weitermacht», sagt Lustrinelli.