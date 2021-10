Timbersportler aus Waltalingen – Er kommt mit Axt und Kettensäge um die Welt Oliver Reinhard ist Timbersportler. Der 22-Jährige misst sich an nationalen und internationalen Wettkämpfen mit anderen darin, Holz zu zerlegen. Eva Wanner

Oliver Reinhard ist seit 2017 Timbersportler. Bild: Stihl Timbersports

Holzspäne fliegen durch die Luft, Holzblöcke fallen, Äxte krachen laut auf, und Kettensägen laufen heiss. Derweil behalten die Menschen, welche die Werkzeuge führen, einen kühlen Kopf.

Einer von ihnen ist Oliver Reinhard aus Waltalingen. Seit 2017 ist er Timbersportler und national und international erfolgreich an Wettkämpfen unterwegs.

Timber… was?

Erzählt der 22-jährige Waldwissenschafts-Student, was er in seiner Freizeit so tut, schnellen meist die Augenbrauen hoch, und auf der Stirn des Gegenübers erscheint ein grosses Fragezeichen. Timbersport heisst auf Deutsch so viel wie Sportholzfällen. Dabei zeigen Athleten und Athletinnen ihr Können, indem sie präzise und schnell mit Axt und Kettensäge arbeiten. Auf der ganzen Welt messen sie sich in sechs Disziplinen.